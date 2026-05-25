Union Clodiense beffata nel finale: il Legnago acciuffa il 2-2 e vola

Diretta Legnago-Union Clodiense di Lunedì 25 maggio 2026: veneti avanti grazie al miglior piazzamento in classifica

LEGNAGO – Una finale playoff amara per l’Union Clodiense, raggiunta al 46’ della ripresa e costretta a salutare la corsa promozione per via del miglior piazzamento del Legnago Salus in campionato. Finisce 2-2, con i veronesi che festeggiano e i granata che escono tra i rimpianti.

La partita si accende subito: al 14’ Brandi approfitta di un pallone vagante in area e porta avanti il Legnago. La risposta dell’Union è immediata: due minuti più tardi Ba riceve sulla trequarti, salta un uomo e scarica un destro potente che si infila sul palo alla destra del portiere. È 1-1.

L’inerzia passa ai granata: al 18’ Radrezza trasforma con precisione una punizione dal limite, dopo il fallo su De Paoli che costa l’ammonizione a Legal. L’Union gestisce, rischia solo su un gol annullato per fuorigioco e su un tiro di Verzeni che sfiora il palo.

Nella ripresa i granata amministrano con ordine, mentre il Legnago spinge senza trovare varchi. Al 40’ Menghi sfiora il colpo del ko sugli sviluppi di un corner. Poi il finale amaro: al 90’ Fall salva in angolo, ma un minuto dopo Brandi si ritrova ancora davanti al portiere e firma il 2-2 che vale i supplementari.

La mezz’ora aggiuntiva non cambia il risultato, con i padroni di casa più pericolosi. Il 2-2 finale premia il Legnago, meglio piazzato in campionato. Cala così il sipario sulla stagione dell’Union Clodiense.

Tabellino

LEGNAGO SALUS: Businarolo; De Pace (dal 42’ st Gazzola), Brandi (dal 8’ pts Bonadiman), Legal, Filiciotto, Menghi (dal 27’ st Novello), Boschetti, Haruna, Verzeni, Osemjahu, Faye (dal 30’ st Soragni). A disposizione: De Fazio, Filippini, Novello, Moratti, Zoli, Bellini. Allenatore: D’Amore



UNION CLODIENSE: Fall; Gueli (dal 38’ st Trolese), Montin, Radrezza, De Paoli (dal 47’ st Ricciardi), Gnago (dal 18’ st Menato), Menghi, Rosso, Cocola (dal 38’ st Codromaz), Puccio (dal 38’ st Zorzi), Ba. A disposizione: Minozzi, Maritan, Colzi, Maestrelli. Allenatore: Vecchiato.



Reti: 14’pt, 46’st Brandi (L), 16’pt Ba (U), 18’pt Radrezza (U)



Ammoniti: Legal, Verzeni (L), De Paoli, Rosso (U)

L’arbitro

A dirigere la gara sarà il fischietto Gennaro Decimo della Sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Stefano Orlando proveniente da Modena e Matteo Lauri appartenente alla Sezione di Modena. Il Quarto Ufficiale sarà Andrea Kilian Pina di Como. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

Lunedì 25 maggio 2026, lo Stadio Mario Sandrini ospiterà la partita Legnago-Union Clodiense, sfida valida per finale Play Off del Girone C di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 20.00.

Sarà il derby veneto tra Legnago e Union Clodiense a catalizzare l’attenzione della Serie D. La formazione di casa si presenta all’appuntamento dopo aver eliminato il mestre con 2 reti, mentre l’Union Clodiense arriva in seguito alla vittoria per 1 a 0 contro l’Este. Si annuncia una gara intensa tra due squadre che hanno disputato un campionato di alto livello e che puntano a chiudere la stagione conquistando la qualificazione in Serie B.

Analizzando i dati statistici maturati nel corso della stagione, il Legnago ha realizzato 63 reti e ne ha subite 41, chiudendo con una differenza reti di 22. L’Union Clodiense, invece, si presenta alla finale con 47 gol segnati e appena 29 incassati, per un saldo positivo di 18. Numeri che testimoniano l’equilibrio della sfida: da un lato la maggiore prolificità offensiva del Legnago, dall’altro la solidità difensiva dell’Union Clodiense, capace di costruire il proprio percorso su un’organizzazione particolarmente efficace nella fase di non possesso.

La maggior parte dei bookmakers non si sbilancia e non dà alcuna squadra come favorita. Ciò è dimostrato dal 2.20 per la vittoria del Legnago, il che significa che le ricevitorie ritengono che il successo dei padroni di casa sarà probabile. Il pareggio è quotato a 3.05, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria dell’Union Clodiense è di 2.80 il che suggerisce che le ricevitorie credono che gli ospiti hanno possibilità di vincere l’andata.

COME ARRIVA IL LEGNAGO SALUS – La squadra di casa dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1. Tra i pali Businarolo con De Pace, Brandi e Legal a comporre il pacchetto arretrato. Sulle corsie esterne agiranno Filiciotto e Haruna con Menghi e Boschetti in mezzo al campo. In avanti spazio a Verzeni e Tony in supporto alla punta Faye. Tale modulo è pensato per sfruttare le fasce, utilizzare i trequartisti per collegare il gioco e supportare la punta.

COME ARRIVA L’UNION CLODIENSE – Il tecnico Vecchiato schiera la sua squadra con il 4-2-4 puntando su compattezza e fantasia: in portà andrà Fall, mentre la difesa sarà formata da Gueli, Menghi, Codromaz e Puccio. Centrocampo agiranno Ba e Radrezza. In avanti spazio a Cocola, Menato, Rosso w De Paoli. Tale modulo è pensato principalmente per massimizzare la fase offensiva, garantendo grande presenza negli ultimi metri e ampiezza sulle corsie laterali..

Le probabili formazioni

LEGNAGO SALUS (3-4-2-1): Businarolo; De Pace, Brandi, Legal; Filiciotto, Menghi, Boschetti, Haruna; Verzeni, Tony; Faye. Allenatore: Domenico

UNION CLODIENSE (4-2-4): Fall; Gueli, Menghi, Codromaz, Puccio; Ba, Radrezza; Cocola, Menato, Rosso, De Paoli. Allenatore: Vecchiato.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Non sarà possibile seguire l’incontro tra Legnago e Union Clodiense in televisione, ma potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.