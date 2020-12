Leicester – Manchester United: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Leicester – Manchester United del 26 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quindicesima giornata di Premier League

LEICESTER – Domenica 26 dicembre alle ore 13.30 andrà in scena Leicester – Manchester United, anticipo della quindicesima giornata di Premier League 2020/2021. Match che si preannuncia spettacolare viste le caeratteristiche e la classifica delle due squadre. Da una parte ci sono le Foxes che sono reduci dall’ottimo successo esterno contro il Tottenham ed in classifica occupano il secondo posto solitario con 27 punti. Dall’altra parte troviamo i Red Devils che sono reduci dal larghissimo successo casalingo contro il Leeds ed in classifica occupano il terzo posto con 26 punti ed una gara da recuperare.

La presentazione del match

QUI LEICESTER – Rogers dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-2-1 con Schmeichel in porta, pacchetto difensivo composto da Castagne e Justin sulle corsie esterne mentre nel mezzo Fofana ed Evans. A centrocampo Ndidi in cabina di regia con Albrighton e Barnes mezze ali mentre davanti spazio a Tielemans e Maddison alle spalle di Vardy.

QUI MANCHESTER UNITED – I Red Devils dovrebbero scendere in campo col classico 4-2-3-1 con De Gea tra i pali, reparto difensivo compoto da Wan-Bissaka e Shaw sulle corsie esterne mentre nel mezzo Lindelof e Maguire. A centrocampo McTominay e Pogba in cabina di regia mentre davanti spazio a Greenwood, Bruno Fernandes e Rashford alle spalle di Cavani.

Le probabili formazioni di Leicester – Manchester United

LEICESTER (4-3-2-1): Schmeichel; Castagne, Fofana, Evans, Justin, Albrighton, Ndidi, Barnes, Tielemans, Maddison, Vardy. Allenatore: Rogers

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, McTominay, Pogba, Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford, Cavani. Allenatore: Solskjaer

STADIO: King Power Stadium

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Leicester – Manchester United, valevole per la quindicesima giornata di Premier League 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Football. La gara, inoltre, sarà visibile anche in streaming su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet. In alternativa si potrà ricorrere a Now Tv che, previo abbonamento, consente di assistere ai programmi Sky e si scegliere uno dei pacchetti contenenti la sfida.