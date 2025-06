Lettonia-Albania 1-1: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Lettonia-Albania di Martedì 10 giugno 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di qualificazione ai Mondiali

RIGA – Martedì 10 giugno 2025 , alle ore 20:45 verrà disputato Lettonia – Albania , incontro valevole per la gara qualificazione al prossimo campionato del Mondo . Non si tratta della prima sfida tra le due squadre, l’ultima volta giocata 4 settembre 2099 é finita in parità con 3-3 . L’incontro si disputerà allo Skonto stadions e sarà diretto dall’arbitro Meler H. U. . Pronostico a favore dell’Albania con i bookmakers che quotano questo successo a 1.80 mentre il pareggio è dato a 3.30 e la sconfitta a 5.00.

Nelle ultime cinque gare disputate la Lettonia ha ottenuto 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte realizzando 2 gol e subendone 6 . Con lo 0-0 in amichevole contro l’Azerbaijan la squadra ha portato a tre i match senza reti negli ultimi cinque giocati . Dalle delusioni in UEFA Nations League alla possibilità di superare l’Albania in classifica blindando il secondo posto . Appena 2 successi nelle ultime 8 giocate . L’Albania invece ha collezionato 1 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte realizzando 4 reti e subendone 4 . Arriva dallo 0-0 un pò beffardo con il Serbia per via del rigore fallito da Rey Manay . Adesso è di 5 punti il ritardo dall’Inghilterra . Dopo aver centrato una qualificazione agli Europei nel 2024 il Ct Sylvinho mira a raggiungere la sua prima Coppa del Mondo . Nelle ultime cinque però è arrivato un solo sorriso e pochi gol realizzati .

La classifica del Gruppo K per le qualificazioni Mondiali vede al primo posto Inghilterra con 9 , al secondo Albania con 4 , al terzo Lettonia con 3 quindi Serbia 1 e Andorra 0 .

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LETTONIA-ALBANIA]

LETTONIA: Zviedris K., Jaunzems A., Jurkovskis R., Cernomordijs A., Balodis D., Ciganiks A., Varslavans R., Saveljevs A., Zelenkovs D., Ikaunieks J., Gutkovskis V.. A disposizione: Daskevics E., Grabovskis K., Jagodinskis V., Matrevics R., Melniks D., Melnis B., Orols F., Penkevics K., Regza M., Tonisevs M., Vapne L., Zaleiko G. Allenatore: Nicolato P..



ALBANIA: Strakosha T., Balliu I., Ismajli A., Kumbulla M., Mitaj M., Asllani K., Shehu J., Laci Q., Broja A., Manaj R., Hoxha A.. A disposizione: Aliji N., Asani J., Bajrami A., Bajrami N., Berisha M., Daku M., Hysaj E., Kastrati E., Muci E., Ramadani Y., Sherri A., Uzuni M. Allenatore: Sylvinho.



Reti: al 45'+4 pt Cernomordijs A. (Lettonia) al 29' pt Cernomordijs A. (Albania) autogol.



Rigori sbagliati: al 21' pt Ikaunieks J. (Lettonia).

Probabili formazioni

LETTONIA (3-5-1-1): Matrevics; Jagodisnkis, Melniks, Balodis; Tonisevs, Jaunzems, Penkevics, Zelenkovs, Daskevics; Vapne; Regza. Ct. Nicolato

ALBANIA (4-1-2-1-2): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Shehu; Asllani, Hoxha; Laxi; Manay, Broja. Ct. Sylvinho

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match Lettonia – Albania , valido per le qualificazioni ai Mondiali , non si potrà seguire in diretta tv o streaming . Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta testuale della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.