Romania-Cipro 2-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Romania-Cipro di Martedì 10 giugno 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di qualificazione Mondiali

BUCHAREST – Martedì 10 giugno 2025 , alle ore 20:45 scenderanno in campo Romania – Cipro per la gara di qualificazione al prossimo campionato del Mondo . Questa che seguiremo non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si ritrovano infatti a sfidarsi dopo che la scorsa la Romania ha vinto con il risultato di 4-1 . Sarà il fischietto Rumsas D. che arbitrerà l’incontro in programma allo stadio Arena Nationala . Romania é data per favorita con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.33 mentre il segno X è dato a 5.25 e la sconfitta a 9.00 .

Nelle ultime 5 sfide la Romania ha ottenuto 3 vittorie, 0 pareggio e 2 sconfitte realizzando 13 reti e subendone 5 . Parte in salita il percorso di qualificazione mondiali dopo 2 ko, il più recente per 2-1 contro l’Austria . Buono però il ruolino casalingo con unica sconfitta contro la Bosnia nelle 11 giocate in questi ultimi 2 anni e mezzo . Il Cipro invece ha ottenuto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte realizzando 8 reti e subendone 9 . Ha vinto solo in un’occasione degli ultimi 15 scontri diretti con un passivo di ben 41 reti .

Bosnia-Erzegovina in vetta alla classifica del Gruppo H con 9 , Romania si trova in seconda posizione con 3 assieme a Cipro e Austria, chiude San Marino con 0 .

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI ROMANIA-CIPRO]

ROMANIA: Moldovan H., Ratiu A., Popescu M., Burca A., Sorescu D., Man D., Chiriches V., Sut A., Mihaila V., Dragus D., Tanase F.. A disposizione: Alibec D., Cretu V., Ghita V., Marin M., Marin R., Miculescu D., Mitrita A., Nedelcearu I., Nita F., Oprut R., Screciu V., Tarnovanu S. Allenatore: Lucescu M..



CIPRO: Mall J., Satsias G., Sielis C., Laifis K., Malekkidis G., Kosti I. (dal 1' st Charalampous C.), Kastanos G., Kyriakou C., Anderson Correia (dal 1' st Ilia M.), Loizou L., Kakoullis A. (dal 1' st Koutsakos N.). A disposizione: Antoniou E., Artymatas K., Charalampous C., Demetriou D., Ilia M., Koutsakos N., Michail N., Panagiotou N., Pileas K., Shikkis A., Sotiriou P., Tzionis M. Allenatore: Mantzios A..



Reti: al 43' pt Tanase F. (Romania) , al 45'+2 pt Man D. (Romania) .



Ammonizioni: al 26' pt Tanase F. (Romania) al 25' pt Kastanos G. (Cipro).

Probabili formazioni

ROMANIA (4-4-2): Moldovan; Ratiu, Popescu, Burca, Bancu; Man, R. Marin, Chiriches, Stanciu; Birligea, Dragus. Ct: Lucescu.

CIPRO (4-4-2): Mall; Shikkis, Shelis, Panagiotou, Pileas; Foti, Kyriakou, Kastanos, Tzionis; Kosti, Koutsakos. Ct: Mantzios.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Romania – Cipro , valida per la gara di qualificazione al prossimo campionato del Mondo , non sarà visibile in diretta tv o streaming . Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di Romania – Cipro e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara.