Leuven-Roma 1-1: Viens illude ma Conijnenberg ferma le giallorosse

Diretta Leuven D-Roma D di Giovedì 20 novembre 2025: pareggio delle giallorosse nella 4° giornata di WCL, apre nel primo tempo Viens, risponde Conijnenberg nella ripresa

HEVERLEE – La Roma femminile non va oltre l’1-1 in trasferta contro l’OH Leuven, nella quarta giornata della fase a gironi di UEFA Women’s Champions League. Le giallorosse, avanti con Viens al 18’, si fanno raggiungere nella ripresa da Conijnenberg su calcio di rigore. Un pareggio che lascia la squadra di Rossettini con un solo punto in classifica e la qualificazione ormai appesa a un filo.

Cronaca del match

La Roma parte meglio e costruisce diverse occasioni. Al 13’ Kuhl spreca una grande chance davanti alla porta, ma al 18’ arriva il vantaggio: Evelyne Viens finalizza un’azione corale rifinita da Kuhl e porta avanti le giallorosse. Il Leuven prova a reagire in ripartenza, ma Baldi è attenta. Prima dell’intervallo Nagy viene ammonita per un intervento duro.

Nella ripresa la Roma sembra controllare, ma al 22’ arriva l’episodio chiave. Su corner, Bergamaschi tocca di mano: il VAR richiama l’arbitro e viene assegnato il rigore. Conijnenberg trasforma al 26’ incrociando il destro, nonostante Baldi avesse intuito. Le belghe, spinte dal pubblico, sfiorano il sorpasso al 30’ con Hermans che colpisce la traversa. La Roma prova a reagire con Babajide e Pilgrim, ma senza successo. Nel finale Everaerts viene ammonita per perdita di tempo.

Tabellino

LEUVEN D: Seynhaeve L., Nagy V. (dal 1′ st Janssen S.), Mertens Z., Hermans F., Everaerts K., Kuijpers J. (dal 1′ st Dekker I.), Bosteels A. (dal 1′ st De Ceuster K.), Biesmans J., Pusztai S., Conijnenberg J. (dal 41′ st Heremans M.), Reynders A. (dal 34′ st Papatheodorou I.). A disposizione: Bosmans P., De Ceuster K., Dekker I., Demol J., Heremans M., Janssen S., Lammertijn F., Neyrinck N., Papatheodorou I., Ruymen J., Van Besauw A., Van Den Brande E. Allenatore: Van Den Abbeel A..

ROMA D: Baldi R., Thogersen F., Oladipo S., Valdezate O., Veje K. (dal 6′ st Bergamaschi V.), Dragoni G. (dal 16′ st Giugliano M.), Greggi G., Kuhl K. (dal 31′ st Babajide R.), Corelli A. (dal 17′ st Pante M.), Viens E. (dal 16′ st Pilgrim A.), Pandini M.. A disposizione: Babajide R., Bergamaschi V., Cherubini M., Di Guglielmo L., Galli G., Giugliano M., Lukasova O., Pante M., Pilgrim A., Soggiu V. Allenatore: Rossettini L..

Reti: al 26′ st Conijnenberg J. (Leuven D) al 18′ pt Viens E. (Roma D) .

Ammonizioni: al 42′ pt Nagy V. (Leuven D), al 45’+3 st Everaerts K. (Leuven D) al 23′ st Giugliano M. (Roma D), al 25′ st Bergamaschi V. (Roma D).

Probabili formazioni

LEUVEN (4-3-3): Seynhaeve; Nagy, Veefkind, Mertens, Everaerts; Kuijpers, Biesmans, Bosteels, Reynders, Pusztai, Dekker. Allenatore: Van den Abbeel

ROMA (4-3-3): Baldi; Bergamaschi, Oladipo, Heatley, Veje; Giugliano, Rieke, Kuhl; Pilgrim, Viens, Haavi. Allenatore: Rossettini

Presentazione della partita

Giovedì 20 novembre 2025 , alle ore 21:00 il Leuven D ospiterà la Roma D per la giornata 4 di Champions League – Femminile – Prima fase . Ricordiamo che nell’ultima gara giocata la stessa era finita con il risultato di – . Appuntamento allo stadio Den Dreef dove il match sarà sotto la direzione dell’arbitro Guteva H. . I bookmakers ripongono molta fiducia nella Roma D , quotando la vittoria a 1.65 mentre il pareggio è dato a 4.75 e la sconfitta a 4.00 .

Nelle ultime cinque uscite il Leuven D ha ottenuto 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte realizzando 9 reti e subendone 5 . Nell’ultima giornata di WCL ha perso 3-0 in casa del Barcellona mentre in campionato ha brillantemente superato il Gent in trasferta per 5-1 . La Roma D invece ha ottenuto 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte siglando 9 reti e subendone 7 . Scotta la sconfitta di misura nel turno precedente in casa contro il Valerenga . C’è voglia di riscatto e morale altro dopo il recente successo sempre per 1-0 nel derby di campionato contro la Lazio .

Lyon in testa alla classifica di Champions League – Femminile – Prima fase con 10 punti , Barcellona, Wolfsburg e Manchester United si trovano in seconda posizione a seguire Chelsea, Real Madrid e Juventus con 7.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Leuven D – Roma D , sarà trasmessa in esclusiva su Disney . I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale di questo match sul proprio computer e dai principali dispositivi mobili. Un’ora prima invece saranno disponibili le formazioni ufficiali per scoprire insieme le mosse dei due allenatori.