Levante – Barcellona 3-3: diretta live, risultato finale

La cronaca e il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: LEVANTE UD-FC BARCELONA 3-3

SECONDO TEMPO

90′ Termina qui l’incontro tra Levante UD e FC Barcelona, 3 a 3 il punteggio finale. Calciomagazine vi ringrazia per averci scelto e vi aspetta per nuove cronaca da vivere assieme

90′ L’arbitro è irremovibile, giallo per Clément Lenglet

90′ Sul terreno di gioco per Levante UD Giorgi Kochorashvili

90′ Gli fa spazio Morales per Levante UD

85′ Riqui Puig in campo, prende il posto del compagno di squadra

85′ Fuori dal campo Sergi Roberto per FC Barcelona

83′ Sergio León in rete! Il calciatore supera il portiere, cambia il risultato, ora siamo 3 a 3

82′ Martin Braithwaite fa il suo ingresso in campo

82′ Fuori dal campo Antoine Griezmann per FC Barcelona

82′ Sostituzione per FC Barcelona entra in campo Sergiño Dest

82′ Fuori dal campo Ousmane Dembélé per FC Barcelona

78′ Inflessibile l’arbitro estrae il giallo per Morales

77′ Intervento di Frenkie de Jong, inevitabile il cartellino giallo per lui

75′ Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Sergio León

75′ Fuori dal campo Roger per Levante UD

75′ Entra in campo Coke per Levante UD

75′ Finisce la gara di Miramón che lascia il rettangolo di gioco

74′ In campo per FC Barcelona Óscar Mingueza

74′ Pedri abbandona il terreno di gioco

67′ L’arbitro è irremovibile, giallo per Jorge De Frutos

64′ Arriva la rete per FC Barcelona con Ousmane Dembélé , assist di Antoine Griezmann! Questo il nuovo risultato 2 a 3 tra le due squadre

61′ Mickaël Malsa in campo, prende il posto del compagno di squadra

61′ Fuori Óscar Duarte, ecco la mossa dell’allenatore

61′ Spazio a Dani Gómez, nuova mossa per l’allenatore

61′ Termina qui la partita di Enis Bardhi che abbandona il rettangolo di gioco

59′ Rete! Morales , assist di Roger riesce a trovare la via del gol

57′ Melero in rete! Il calciatore incornando con la testa supera il portiere, cambia il risultato, ora siamo 1 a 2

46′ L’allenatore inserisce FC Barcelona Sergi Roberto in campo

46′ Esce dal campo Ronald Araújo per FC Barcelona

46′ Le squadre sono tornate al centro del campo per il secondo tempo, l’arbitro da nuovamente inizio alle ostilità!

PRIMO TEMPO

45′ L’arbitro fischia la fine del primo tempo tra Levante UD e FC Barcelona. Vi aspettiamo fra qualche istante per vedere come andrà a finire il secondo tempo del match

34′ Pedri in gol! Il calciatore batte il portiere, cambia il risultato, ora siamo 0 a 2

26′ Attenzione! Rete di Lionel Messi bravo a siglare , assist di Jordi Alba. Adesso siamo sul risultato di 0 a 1

1′ Fischio d’inizio dell’arbitro, si parte!

Tabellino

LEVANTE UD: Aitor Fernández; Toño García, Róber, Óscar Duarte (dal 16′ st Mickaël Malsa), Rúben Vezo, Miramón (dal 30′ st Coke), Enis Bardhi (dal 16′ st Dani Gómez), Melero, Roger (dal 30′ st Sergio León), Morales (dal 45′ st Giorgi Kochorashvili), Jorge De Frutos. A disposizione: Dani Cárdenas, Son, Sergio Postigo, Clerc, Rubén Rochina, Cheick Doukouré, Alejandro Cantero. Allenatore: Paco López.

FC BARCELONA: Marc-André ter Stegen; Piqué, Ronald Araújo, Clément Lenglet, Jordi Alba, Busquets, Pedri (dal 29′ st Óscar Mingueza), Frenkie de Jong, Antoine Griezmann (dal 37′ st Sergiño Dest), Lionel Messi, Ousmane Dembélé (dal 37′ st Martin Braithwaite). A disposizione: Sergi Roberto, Riqui Puig, Neto, Arnau Tenas, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Miralem Pjanić, Ilaix, Trincão. Allenatore: Ronald Koeman.

Reti: al 26′ pt Lionel Messi, al 34′ pt Pedri, al 12′ st Melero, al 14′ st Morales, al 19′ st Ousmane Dembélé, al 38′ st Sergio León.

Ammonizioni: al 33′ st Morales (LEV), al 22′ st Jorge De Frutos (LEV), al 45′ st Clément Lenglet (FC ), al 32′ st Frenkie de Jong (FC ).

Le parole di Koeman

“Crediamo ancora nella possibilità di vincere il campionato e lotteremo fino alla fine per questo obiettivo. Vedremo quale sarà il risultato domani sera, abbiamo ancora possibilità di vincere. Il destino non è nelle nostre mani ma non dobbiamo fare degli errori, rendendo così la situazione meno facile per gli altri. L’importante è che siamo ancora in lotta e faremo di tutto fino all’ultimo secondo per vincere”.

La presentazione del match

VALENCIA – Questa sera, martedì 11 maggio, alle ore 22 si giocherà Levante – Barcellona, incontro valevole per la trentaseiesima giornata di Liga 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di Paco Lopez che viene dal pareggio esterno contro il Deportivo Alaves ed in classifica occupa la tredicesima posizione con 39 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Koeman che è reduce dal pari casalingo contro l’Atletico Madrid ed in classifica occupa la seconda posizione, in coabitazione con il Real Madrid, con 75 punti, -2 dalla squadra di Simeone.

QUI LEVANTE – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-4-2 con Cardenas in porta, pacchetto difensivo composto da Miramon e Clerc sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Postigo e Pier. A centrocampo Malsa e Melero in cabina di regia con De Frutos e Morales sulle fasce laterali mentre in attacco tandem offensivo composto da Cantero e Dani Gomez.

QUI BARCELLONA – Qualche cambio per Koeman che dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Ter Stegen in porta, pacchetto difensivo composto da Araujo, Piqué e Lenglet. A centrocampo Sergio Busquets in cabina di regia con De Jong e Ilaix Moriba mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Jordi Alba e Dest. In attacco tandem offensivo composto da Griezmann e Messi.

Le probabili formazioni di Levante – Barcellona

LEVANTE (4-4-2): Cardenas; Miramon, Postigo, Pier, Clerc; De Frutos, Malsa, Melero, Morales; Cantero, Dani Gomez. Allenatore: Paco Lopez

BARCELLONA (3-5-2): Ter Stegen; Araujo, Piqué, Lenglet; Jordi Alba, De Jong, Sergio Busquets, Ilaix Moriba, Dest; Griezmann, Messi. Allenatore: Koeman

STADIO: Ciudad de Valencia

Dove vederla in TV e in streaming

L'incontro Levante – Barcellona, valevole per la trentaseiesima giornata di Liga 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.