Licata-Reggina: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Licata-Reggina di domenica 16 febbraio 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie D

LICATA – Domenica 16 febbraio 2025 allo stadio Dino Liotta andrà in scena Licata-Reggina, gara valevole per la ventiquattresima giornata del Girone I di Serie D 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 15. Da una parte, i gialloblù reduce da due pesanti sconfitte consecutive rimediate sul campo dell’Igea Virtus (5-1) e in casa con il Ragusa (1-4) dopo il pareggio esterno senza reti con il Castrumfavara. Dall’altro lato, invece, gli amaranto che hanno interrotto una lunga striscia di diciassette risultati utili consecutivi con una sconfitta casalinga incassata per mano del Siracusa (1-2). I siciliani, che davanti al proprio pubblico hanno vinto una sola delle ultime sette partite totalizzando 14 punti, puntano alla quinta vittoria interna stagionale per avvicinare la zona salvezza (-4).

I calabresi, invece, che lontano dalle mura amiche hanno conquistato 24 punti (nessuno meglio degli amaranto) e non perdono dalla trasferta di Siracusa dello scorso ottobre (1-0), vanno a caccia di immediato riscatto per provare a ridurre il gap dalla vetta della classifica (-6). La gara d’andata, disputata allo stadio Granillo, si chiuse con una vittoria di misura della Reggina ai danni del Licata (1-0). A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Flavio Barbetti della sezione di Arezzo coadiuvato dagli assistenti Claudiu Fecheta di Faenza e Giuseppe Francesco A Magnifico di Bari.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LICATA-REGGINA]

LICATA:. A disposizione:



REGGINA:. A disposizione:



Reti:



I convocati della Reggina

Portieri: Lagonigro, Lazar, Martinez

Difensori: Adejo, Capomaggio, Cham, Giuliodori, Ingegneri, Vesprini

Centrocampisti: Barillà, Dall’Oglio, Laaribi, Ndoye, Porcino

Attaccanti: Barranco, Curiale, De Felice, Perri, Provazza, Ragusa, Renelus

Le probabili formazioni di Licata-Reggina

LICATA (4-3-1-2): Rossi; Caramanno, Mbaye, Brumat, Lanza; Lucchese, Maimone, Marcellino; Fravola; Furina, Minacori. Allenatore: Romano

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Giuliodori, Adejo, Capomaggio, Cham; Barillà, Laaribi, Porcino; Ragusa, Barranco, Renelus. Allenatore: Trocini

Dove vedere la gara in tv e streaming

Le gare esterne della Reggina saranno trasmesse in diretta su ReteReggio (canale 83 in Calabria) e RTV (canale 77 in Calabria), mentre le partite casalinghe saranno disponibili su playreggina1914.it.