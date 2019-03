Il Barcellona domina il Real Madrid e supera i “blancos” nel numero totale di vittorie nella storia del “clasico”, vince anche l’Atletico Madrid.

MADRID – Dopo il posticipo del lunedì, svoltosi ieri sera, si è conclusa una entusiasmante giornata di Liga. Il Barcellona ha vinto, per la seconda volta di fila in meno di una settimana, al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid: la sfida è stata decisa al 26′, minuto in cui Ivan Rakitic ha battuto Courtois con un delizioso scavetto ed ha portato in vantaggio gli ospiti. Grazie a questo successo il Barcellona, dopo 87 anni , ha superato il Real Madrid nelle vittorie nei “Classicos” (96 a 95). Il Siviglia continua il suo periodo “no” andando a perdere 2-1 in casa dell’Huesca ultimo in classifica: gli andalusi, dopo aver pareggiato all’84’ l’iniziale vantaggio dei padroni di casa firmato da Añor, hanno subito il gol del sorpasso al minuto 98′. Questa sconfitta porta i biancorossi in sesta posizione insidiati da 5 squadre che nel prossimo turno potrebbero sorpassarli.

L’Atletico Madrid esce vittorioso dalla trasferta basca contro il Real Sociedad grazie ad Alvaro Morata che, in tre minuti, ha realizzato una doppietta. Da segnalare nel secondo tempo l’espulsione di Koke che salterà la sfida contro il Leganes nella prossima giornata. L’Alaves conquista tre punti importantissimi in casa del Villarreal: il “sottomarino giallo” dopo aver pareggiato su rigore con Santi Cazorla ha capitolato al 77′ quando Inui ha siglato il gol dell’1-2. Il Getafe si conferma quarto in classifica battendo il Betis in trasferta per 2-1. I biancoverdi, dopo questa sconfitta, si ritrovano in ottava posizione a -6 dal quarto posto.

Liga 2018/2019 – Il resoconto della ventiseiesima giornata

Rayo Vallecano – Girona 0-2

Espanyol – Real Valladolid 3-1

Villarreal – Deportivo Alaves 1-2

Huesca – Siviglia 2-1

Real Madrid – Barcellona 0-1

Eibar – Celta Vigo

Real Betis – Getafe 1-2

Real Sociedad – Atletico Madrid 0-2

Valencia – Atl. Bilbao 2-0

Leganes – Levante 1-0

CLASSIFICA: Barcellona 60, Atl. Madrid 53, Real Madrid 48, Getafe 42, Alaves 40, Siviglia 37, Valencia 36, Real Betis 36, REal Sociedad 35, Eibar 34, Leganes 33, Atl. Bilbao 33, Espanyol 33, Girona 31, Levante 30, Real Valladolid 26, Celta Vigo 25, Villarreal 23, Rayo Vallecano 23, Huesca 22