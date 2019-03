Borussia Dortmund – Tottenham: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Borussia Dortmund – Tottenham: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il ritorno degli ottavi di Champions, calcio d’inizio alle ore 21

DORTMUND – Martedì 5 marzo alle ore 21 andrà in scena Borussia Dortmund – Tottenham, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si parte dal 3-0 dell’andata in favore della formazione inglese. Da una parte c’è la squadra tedesca che non sta vivendo un momento di forma splendido: nell’ultimo turno, infatti, sconfitta contro l’Augsburg per i giallo-neri che in classifica sono stati agganciati dal Bayern Monaco in prima posizione. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra di Pochettino che viene dal pareggio nel derby contro l’Arsenal ed in classifica occupa il terzo posto con 61 punti.

La cronaca minuto per minuto

Martedì 5 marzo alle ore 20.15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI BORUSSIA DORTMUND – La squadra tedesca dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con Burki in porta, pacchetto difensivo composto da Hakimi e Diallo sulle corsie esterne mentre nel mezzo Zagadou e Akanji. A centrocampo Witsel e Delaney in cabina di regia mentre davanti Sancho, Reus e Guerreiro alle spalle di Alcacer.

QUI TOTTENHAM – La formazione inglese dovrebbe rispondere col 3-4-2-1 con Lloris in porta, pacchetto difensivo composto da Sanchez, Alderweireld e Vertonghen. A centrocampo Sissoko e Wanyama in cabina di regia con Trippier e Aurier sulle corsie esterne mentre davanti Eriksen e Son alle spalle di Kane.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Borussia Dortmund – Tottenham, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport Football.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund – Tottenham

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki, Hakimi, Akanji, Zagadou, Diallo, Witsel, Delaney, Sancho, Reus, Guerreiro, Alcacer. Allenatore: Favre

TOTTENHAM (3-4-2-1): Lloris; Sanchez, Alderweireld, Vertonghen, Trippier, Sissoko, Wanyama, Aurier, Son, Eriksen, Kane. Allenatore: Pochettino

STADIO: Signal Iduna Park