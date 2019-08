Liga 2019/2020: la presentazione della terza giornata

La presentazione della terza giornata di campionato di Liga 2019-2020: il Barcellona e il Real Madrid giocheranno in trasferta contro l’ Osasuna e il Villarreal. Le capoliste a punteggio pieno, Siviglia e Atletico Madrid, se la vedranno in casa contro Celta Vigo ed Eibar

La Liga si appresta a scendere in campo per la terza giornata di campionato. Ad aprire il turno, venerdì 30 agosto 2019, sarà la capolista Siviglia contro il Celta Vigo. Seguirà un’altra partita in tarda serata tra Atletico Bilbao e Real Sociedad.

Sabato 31 agosto 2019 saranno ben quattro i match: inizierà il Barcellona a Pamplona contro l’Osasuna. Seguiranno le altre partite tra Levante e Valladolid, tra Getafe ed Alavés e tra Betis e Leganés.

Concluderanno la giornata, domenica 1 settembre 2019, il Real Madrid fuori casa a Villarreal, l’Atletico Madrid cercherà l’allungo in classifica battendo l’Eibar al Wanda Metropolitano. Le altre due partite di giornata saranno Espanyol contro il Granada e il Valencia contro il Mallorca.

LA TERZA GIORNATA DI LIGA SPAGNOLA