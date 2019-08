Per Diawara c’è il numero 42, per Veretout il 21, gli altri confermati. Tutti i numeri di maglia dei giallorossi per la nuova stagione

ROMA – Parte con un pirotecnico pareggio all’Olimpico contro il Genoa il Campionato 2019 – 2020 della Roma. Tre volte in vantaggio, i giallorossi si sono sempre fatti raggiungere dagli avversari, che sono cosi riusciti a portare a casa un punto dopo ben dodici anni di attesa. La scorsa settimana la società capitolina ha ufficializzato alla Lega Calcio la numerazione per la nuova stagione. A proposito di numeri ecco quelli dei marcatori nella partita di esordio: Under aveva il 77, Dzeko il 9, Kolarov l’87. Per chi non avesse seguito la gara o semplicemente non fosse stato attento volesse seguire meglio i giocatori nei prossimi incontri, andiamo a vedere il quadro completo.

I numeri di maglia della Roma 2019 – 2020

1. Robin Olsen

2. Davide Zappacosta

4. Bryan Cristante

5. Juan Jesus

6. Maxime Gonalons

7. Lorenzo Pellegrini

8. Diego Perotti

9. Edin Dzeko

11. Aleksandar Kolarov

13. Pau Lopez

14. Patrik Schick

17. Cengiz Ünder

18. Davide Santon

19. Ante Coric

20. Federico Fazio

21. Jordan Veretout

22. Nicolò Zaniolo

23. Gianluca Mancini

24. Alessandro Florenzi

27. Javier Pastore

28. William Bianda

37. Leonardo Spinazzola

42. Amadou Diawara

45. Matteo Cardinali

46. Riccardo Calafiori

47. Ruben Providence

48. Mirko Antonucci

53. Alessio Riccardi

54. Devid Bouah

55. Ludovico D’Orazio

63. Daniel Fuzato

83. Antonio Mirante

92. Gregoire Defrel

99. Justin Kluivert