Premier League 2019-2020: la presentazione della quarta giornata

La presentazione della quarta giornata di Premier League: riflettori puntati sul North London Derby

Nel prossimo weekend andrà in scena la quarta giornata di una, fino a questo momento, splendida Premier League. Ad aprire il turno ci sarà il Manchester United che andrà a far visita al Southampton. Al momento i red devils viaggiano con un ruolino di marcia molto altalenante con una vittoria, un pareggio ed una sconfitta con sei gol fatti e tre subiti. Stessi punti anche per il Chelsea che, a Stemford Bridge, avrà di fronte lo Sheffield United che fino ad ora sta ben figurando nella massima competizione inglese. Match, sulla carta, abbastanza semplice per il Manchester City contro il Brighton. Il Liverpool dopo la vittoria convincente contro l’Arsenal occupa, in solitaria, la prima posizione in classifica. In questa giornata i ragazzi di Klopp giocheranno in trasferta contro il Burnley sabato alle 18.30. Inoltre ci saranno due match molto interessanti che si svolgeranno tra le giornate di sabato e domenica. Nella prima sfida il Leicester affronterà il Bournemouth, mentre nella seconda l’Everton giocherà in casa contro il Wolverhampton. A chiudere la giornata ci sarà il North London Derby ovvero la sfida che mette di fronte Arsenal e Tottenham. Durante la storia le due squadre si sono affrontate 191 volte con i gunners che sono avanti nelle vittorie 80 a 59, mentre sono 52 le volte che le due squadre si sono divise la posta in palio.

Programma quarta giornata Premier League

Sabato 31 agosto

ore 13.30

Southampton – Man United

Ore 16.00

Crystal Palace – Aston Villa

Chelsea – Sheffield United

Newcastle – Watford

Manchester City – Briighton

West Ham – Norwich

Leicester City – Bournemouth

Ore 18.30

Burnley – Liverpool

Domenica 1 agosto

Ore 15

Everton – Wolves

Ore 17.30

Arsenal – Tottenham

Classifica

Liverpool 9, Man City 7, Arsenal 6, Leicester 5, Man United 4, Burnley 4, Tottenham 4, Brighton 4, Sheffield United 4, Crystal Palace 4, Bournemouth 4, Everton 4, Chelsea 4, West Ham 4, Wolves 3, Aston Villa 3, Norwich 3, Southampton 3, Newcaslte 3, Watford 0