Liga 2019/2020 – Il resoconto della settima giornata

Il resoconto della settima giornata del massimo campionato spagnolo. Poche emozioni nel derby di Madrid, il Barcellona espugna Getafe.

MADRID – Nel weekend appena trascorso si è disputata la settima giornata di Liga, il massimo campionato spagnolo. Tutti gli occhi erano puntati sul Wanda Metropolitano di Madrid, dove sabato alle 20:45 si sono affrontate Atletico e Real per il derbi madrileño, terminato con un pareggio a reti bianche. Tra le poche occasioni da gol create dalle due squadre, spicca il colpo di testa di Benzema, neutralizzato da un super Oblak; per il resto, le due squadre badano più a difendersi che ad attaccare, terminando il match sullo 0-0. Occasione ben sfruttata dai rivali del Barcellona che tornano a vincere lontani dal Camp Nou, dopo due sconfitte ed un pareggio, seppur orfani di Messi, Dembelé, Jordi Alba e del giovane Ansu Fati. A decidere il match col Getafe sono Suarez, che sfrutta un lancio millimetrico di Marc-André Ter Stegen, ed il nuovo acquisto Junior Firpo, sostituto di Alba sulla corsia mancina. Chi non ne approfitta, invece, è l’Athletic Bilbao, che esce sconfitto dal match casalingo contro il Valencia e scivola al settimo posto, mentre resiste la sorpresa Granada, che vince ancora e si porta al secondo posto in classifica, al pari dell’Atletico e con un punto di vantaggio su Barcellona, Real Sociedad e Siviglia.

I risultati della settima giornata di Liga

Villarreal – Betis 5-1

Athletic Bilbao – Valencia 0-1

Getafe – Barcellona 0-2

Granada – Leganes 1-0

Atletico Madrid – Real Madrid 0-0

Espanyol – Real Valladolid 0-2

Eibar – Celta Vigo 2-0

Alavés – Maiorca 2-0

Levante – Osasuna 1-1

Siviglia – Real Sociedad 3-2

Classifica

Real Madrid 15; Granada, Atletico Madrid 14; Barcellona, Real Sociedad, Siviglia 13; Athletic 12; Villarreal 11; Valencia, Valladolid 9; Eibar, Levante, Osasuna, Alavés, Betis 8; Getafe 7; Celta 6; Espanyol 5; Mallorca 4; Leganes 2.