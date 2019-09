Elenco delle partite previste per oggi martedì 1 ottobre 2019: in primo piano la Champions League con Juventus e Atalanta protagoniste.

TORINO – Torna la Champions League con le sfide valevoli per la prima tranche della seconda giornata. Alle ore 18.55 c’è Atalanta-Shakthar con i padroni di casa che vengono da due vittorie consecutive mentre gli ucraini stanno dominando il campionato locale. In contemporanea c’è il Real Madrid che giocherà tra le mura amiche contro il Club Brugge. Alle ore 21 tutti gli altri match a cominciare da Juventus-Bayer Leverkusen con i bianconeri che vengono dalla vittoria casalinga contro la SPAL mentre i tedeschi sono reduci dal successo esterno contro l’Augsburg. Nello stesso raggruppamento della squadra di Sarri c’è l’Atletico Madrid che sarà ospite della Lokomotivo Mosca. Impegno casalingo per il Manchester City che giocherà contro la Dinamo Zagabria mentre il PSG se la vedrà sull’ostico campo del Galatasaray. Spicca Tottenham-Bayern Monaco mentre a chiudere Stella Rossa-Olympiakos.

EUROPA: Champions League – Fase a Gironi

18:55

Atalanta – Shakhtar [CRONACA DIRETTA]

Real Madrid – Club Brugge

21:00

Galatasaray – Paris SG

Juventus – Leverkusen [CRONACA DIRETTA]

Lok. Mosca – Atl. Madrid

Manchester City – Din. Zagabria

Stella Rossa – Olympiakos

Tottenham – Bayern Monaco

BRASILE: Serie A

01:00

Avai – Bahia

Fortaleza – Botafogo RJ

Goias – Cruzeiro

EUROPA: UEFA Youth League – Fase a Gironi

13:00 Atalanta U19 – Shakhtar U19

13:30 Lok. Mosca U19 – Atl. Madrid U19

14:00

Galatasaray U19 – PSG U19

Juventus U19 – Leverkusen U19

Real Madrid U19 – Club Brugge U19

16:00

Manchester City U19 – Din. Zagabria U19

Stella Rossa U19 – Olympiakos U19

Tottenham U19 – Bayern U19

INGHILTERRA: Championship

20:45

Blackburn – Nottingham

Hull – Sheffield Wed

Leeds – West Brom

Middlesbrough – Preston

Wigan – Birmingham

21:00

Reading – Fulham

Stoke – Huddersfield

SPAGNA: LaLiga2

19:00

Albacete – Santander

Extremadura UD – Elche

Numancia – Fuenlabrada

21:00 Vallecano – Alcorcon