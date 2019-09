Atalanta – Shakhtar Donetsk: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Atalanta – Shakhtar Donetsk: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la seconda giornata del Gruppo C di Champions League, calcio d’inizio alle ore 18.55

MILANO – Martedì 1 ottobre alle ore 18.55 andrà in scena Atalanta – Shakhtar Donetsk, incontro valevole per la seconda giornata del Gruppo C di Champions League. Da una parte ci sono gli orobici che, in campionato, vengono dalla schiacciante vittoria esterna col Sassuolo ed in classifica occupano il terzo posto con 13 punti. Esordio amaro, invece, in Champions per la Dea che ha perso 4-0 in casa della Dinamo Zagabria. Dall’altra parte c’è la formazione ucraina che ha cominciato questa competizione perdendo 3-0 in casa contro il Manchester City.

La cronaca minuto per minuto

Martedì 1 ottobre alle ore 18 le formazioni ufficiali, dalle 18.55 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI ATALANTA – Idee chiare per Gasperini che dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-4-1-2 con Gollini in porta, pacchetto difensivo composto da Toloi, Kjaer e Palomino. A centrocampo De Roon e Freuler in cabina di regia con Hateboer e Gosens sulle corsie esterne mentre davanti Gomez alle spalle del tandem offensivo composto da Ilicic e Zapata.

QUI SHAKHTAR DONETSK – Gli ucraini dovrebbero schierarsi col 4-2-3-1 con Pyatov tra i pali, reparto difensivo composto da Ismaily e Bolbat sulle fasce laterali mentre nel mezzo Matviyenko e Kryvtsov. A centrocampo Stepanenko e Alan Patrick in cabina di regia mentre davanti Solomon, Taison e Marlos alle spalle dell’unica punta Junior Moraes.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Atalanta – Shakhtar Donetsk, valido per la seconda giornata del Gruppo C di Champions League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno.

Le probabili formazioni di Atalanta – Shakhtar Donetsk

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata. Allenatore: Gasperini

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov, Ismaily, Matviyenko, Kryvtsov, Bolbat; Stepanenko, Alan Patrick; Solomon, Taison, Marlos; Junior Moraes. Allenatore: Castro

STADIO: San Siro