Sassuolo – Atalanta: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Sassuolo – Atalanta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

REGGIO EMILIA – Sabato 28 settembre alle ore 20.45 si giocherà Sassuolo – Atalanta, incontro valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono gli emiliani che sono reduci dalla sconfitta nel derby col Parma ed in classifica occupano la decima posizione con 6 punti nei primi cinque turni. Dall’altra parte, invece, ci sono gli orobici che vengono dalla preziosa vittoria esterna di Roma ed in classifica occupano il terzo posto solitario con 10 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 28 settembre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SASSUOLO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Consigli in porta, pacchetto difensivo composto da Toljan e Peluso sulle corsie laterali mentre nel mezzo Chiriches e Ferrari. A centrocampo Obiang in cabina di regia con Duncan e Traorè mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Berardi, Caputo e Boga.

QUI ATALANTA – Gasperini dovrebbe schierare i suoi col 3-4-1-2 con Gollini in porta, pacchetto difensivo composto da Toloi, Palomino e Masiello. A centrocampo De Roon e Freuler in cabina di regia mentre sulle corsie esterne spazio ad Hateboer e Castagne. In attacco Gomez alle spalle del tandem offensivo composto da Ilicic e Zapata.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Sassuolo – Atalanta, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Sassuolo – Atalanta

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Peluso; Traore, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Boga. Allenatore: De Zerbi

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini

STADIO: Mapei Stadium