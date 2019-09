Serie A, Sassuolo – Atalanta 1-4: il tabellino

Il tabellino di Sassuolo – Atalanta

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Peluso (46′ Tripaldelli); Duncan (82′ Magnanelli), Obiang, Bourabia (46′ Traorè); Berardi, Defrel, Boga. A disposizione: Pegolo, Marlon, Caputo, Muldur, Raspadori, Romagna, Mazzitelli, Locatelli, Kyriakopoulos. Allenatore: De Zerbi

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi,Masiello, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens (61′ Arana); Gomez (71′ Malinovskiy); Ilicic, Zapata (74′ Barrow). A disposizione: Gollini, Rossi, Castagne, Ibanez, Kjaer, Palomino, De Roon. Allenatore: Gasperini

STADIO: Mapei Stadium

Reti: 6′ e 29′ Gomez, 12′ Gosens, 34′ Zapata, 62′ Defrel

Ammonizioni: Berardi, Ferrari, Toloi, Malinovskiy

Espulsioni: –

Recupero: 2′ minuti nel primo tempo, ‘ minuti nel secondo tempo.

Note: assist di Ilicic per il 2 a 0, assist di Zapata per il 3 a 0, assist di Hateboer per il 4 a 0, assist di Duncan per il 4 a 1.