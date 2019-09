Seria A, Sassuolo – Atalanta: le formazioni ufficiali. Caputo in panchina, gioca Sportiello

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Atalanta: incontro valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20,45

REGGIO EMILIA – Tutto è pronto al Mapei Stadium per l’inizio di Sassuolo – Atalanta, match della sesta giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I padroni di casa provengono da una sconfitta di misura in trasferta sul campo del Parma mentre i bergamaschi, invece, vengono dalla bellissima vittoria in trasferta allo Stadio Olimpico contro la Roma. L’Atalanta è terza in classifica in solitaria a 10 punti e il Sassuolo è posizionato al decimo posto con 6 punti. Calcio di inizio previsto per le ore 20,45.

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Atalanta

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Bourabia; Berardi, Defrel, Boga. A disposizione: Pegolo, Marlon, Magnanelli, Caputo, Muldur, Raspadori, Romagna, Traorè, Tripaldelli, Mazzitelli, Locatelli, Kyriakopoulos. Allenatore: De Zerbi

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi,Masiello, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. A disposizione: Gollini, Rossi, Arana, Castagne, Ibanez, Kjaer, Palomino, Malinovskiy, De Roon, Barrow. Allenatore: Gasperini

STADIO: Mapei Stadium

