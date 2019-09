Sampdoria – Inter: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Sampdoria – Inter: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

GENOVA – Sabato 28 settembre alle ore 18 andrà in scena Sampdoria – Inter, match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la squadra di Di Francesco che ha iniziato in modo pessimo questa stagione: una vittoria e quattro sconfitte per i liguri che, ultimi in classifica insieme alla SPAL, sono reduci dalla sconfitta contro la Fiorentina. Tutt’altra situazione in casa Inter visto che i nerazzurri hanno ottenuto cinque successi nelle prime cinque gare, l’ultimo con la Lazio, ed in classifica occupano il primo posto con due punti di vantaggio sulla Juventus.

La cronaca minuto per minuto

Sabato 28 settembre alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SAMPDORIA – Di Francesco dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-1-2 con Audero in porta, pacchetto difensivo composto da Regini, Bereszynski e Colley. A centrocampo Linetty ed Ekdal in cabina di regia con Depaoli e Murru sulle corsie esterne mentre davanti Caprari alle spalle del tandem offensivo composto da Quagliarella ed uno tra Gabbiadini e Rigoni.

QUI INTER – Conte dovrebbe affidarsi al classico 3-5-2 con Handanovic in porta, pacchetto arretrato formato da Godin, De Virj e Skriniar. A centrocampo Brozovic in cabina di regia con Barella e Sensi mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Candreva e Asamoah. In attacco tandem offensivo composto da Lautaro Martinez e Lukaku.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Sampdoria – Inter, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Inter

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Regini, Bereszynski, Colley; Depaoli, Linetty, Ekdal, Murru; Caprari; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Di Francesco

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Conte

STADIO: Luigi Ferraris