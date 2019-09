Serie A, Sampdoria – Inter 1-3: il tabellino

Prova di forza della squadra di Conte che resta avanti alla Juve alla vigilia dello scontro diretto. Primi due gol per Sanchez poi espulso

GENOVA – E sono sei … I nerazzurri non vogliono più fermarsi e passano anche contro la Samp in trasferta. Gara a tratti sontuosa nella prima frazione di gioco con la squadra di Conte che tiene costante possesso palla contro un avversario in difficoltà e incapace di reagire. Reti un pò fortuite per Sanchez che nella prima occasione si trova involtariamente a deviare una conclusione da fuori di Sensi e nella seconda si trova pronto a colpire da due passi su assist involontario. E di chance per ampliare il divario ce ne sono state con squadra ospite sempre molto mobile e pronta a sfruttare i tagli soprattutto sulla destra. Nella ripresa in pochi istanti si passa da una gare chiusa a una gara riaperta. Pronti e via con Lautaro che impegna severamente Audero con una conclusione in area e con Sanchez che simula in area. Già ammonito, lascia ingenuamente i suoi in 10. Non manca la reazione della squadra di Di Francesco che prova a riaprirla con Jankto ma ci pensa Gagliardini a spegnere la grinta della squadra di casa che nella ripresa è sembrata viva e pronta a cambiare rotta in una stagione partita molto male.

Il tabellino di Sampdoria – Inter

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Chabot, Bereszynski, Colley; Murru, Ekdal (dal 23′ st Ronaldo Vieira), Linetty (dal 28′ st Caprari), Depaoli (dall’11’ st Bonazzoli); Jankto; Rigoni, Quagliarella. A disposizione: Raspa, Falcone, Ferrari, Regini, Augello, Barreto, Thorsby, Leris, Ramirez. Allenatore: Di Francesco.

INTER (3-5-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Candreva (dal 12′ st D’Ambrosio), Gagliardini, Brozovic, Sensi (dal 20′ st Barella), Asamoah; Sanchez, Lauraro Martinez (dall’11’ st Lukaku). A disposizione: Padelli, Ranocchia, Godin, Lazaro, Biraghi, Dimarco, Borja Valero, Vecino, Politano. Allenatore: Conte.

Reti: al 20′ e 22′ pt Sanchez, al 10′ st Jankto, al 16′ st Gagliardini

Ammonizioni: Bastoni, Rigoni, Linetty, Sanchez, Srkiniar

Espulso al 1′ st Sanchez

Recupero: 3′ minuti nel primo tempo, 4 minuti nella ripresa