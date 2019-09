Empoli – Perugia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Empoli – Perugia: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la sesta giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 18

EMPOLI – Sabato 28 settembre alle ore 18 si giocherà Empoli – Perugia, match clou della sesta giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Da una parte c’è la formazione toscana che è reduce dalla vittoria esterna, in extremis, nel derby contro il Pisa. Dall’altra parte, invece, ci sono gli umbri che vengono dal convincente successo casalingo contro il Frosinone. Entrambe le squadre sono appaiate al secondo posto in classifica, insieme al Benevento, con 11 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 28 settembre alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI EMPOLI – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Brignoli in porta, pacchetto difensivo composto da Veseli e Balkovec sulle corsie esterne mentre nel mezzo Romagnoli e Maietta. A centrocampo Stulac in cabina di regia con Bandinelli e Dezi mezze ali mentre davanti Laribi alle spalle del tandem offensivo composto da La Gumina e Mancuso.

QUI PERUGIA – Oddo dovrebbe schierare la sua squadra col 4-3-2-1 con Vicario tra i pali, reparto arretrato formato da Rosi e Di Chiara sulle corsie esterne mentre nel mezzo Gyomber e Falasco. A centrocampo Carraro in regia con Buonaiuto e Dragomir mezze ali mentre davanti Fernandes e Falzerano alle spalle dell’unica punta Iemmello.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Empoli – Perugia, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Empoli – Perugia

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Romagnoli, Maietta, Balkovec, Dezi, Stulac, Bandinelli, Laribi, La Gumina, Mancuso. Allenatore: Bucchi

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario; Rosi, Gyomber, Falasco, Di Chiara, Buonaiuto, Carraro, Dragomir, Falzerano, Fernandes, Iemmello. Allenatore: Oddo

STADIO: Castellani