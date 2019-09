Empoli – Perugia, le formazioni ufficiali del match

EMPOLI – Tutto è pronto allo Stadio Castellani per l’inizio di Empoli – Perugia, match clou della sesta giornata del campionato di Serie B 2019/2020. I toscani provengono dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Pisa, gli umbri da quella casalinga contro il Frosinone. Entrambe le squadre sono secondo con 11 punti, a pari merito con il Benevento e a -1 dalla capolista Ascoli. Calcio di inizio previsto per le ore 18. Ecco le formazioni ufficiali.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Romagnoli, Nikolaou, Antonelli; Dezi, Stulac, Bandinelli; Laribi; La Gumina, Mancuso. A disposizione: Perrucchini; Provedel; Donati; Nikolaou; Moreo; Bajrami; Fantacci; Piscopo; Laribi; Merola; Ricci; Pirrello.Allenatore: Bucchi

PERUGIA (4-3-1-2): Vicario; Di Chiara, Sgarbi, Gyomber, Rosi; Dragomir, Carraro, Falzerano; Fernandes; Iemmello, Capone. A disposizione: Fulignati; Albertoni; Rosi; Nzita; Carraro; Rodin; Fernandes; Nicolussi; Falzerano; Falasco; Capone; Melchiorri. Allenatore: Oddo

SEGUI LA DIRETTA