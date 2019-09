Juventus-SPAL 2-0, il tabellino: reti di Pjanic e Ronaldo

Il tabellino di Juventus-SPAL 2-0 il risultato finale: successo comodo dei bianconeri grazie ai gol di Pjanic e Cristiano Ronaldo.

TORINO – Nel match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A 2019/2020 la Juventus batte la SPAL 2-0 salendo momentaneamente in prima posizione. Un gol per tempo per la squadra bianconera che passa nel finale di prima frazione con una perla di Pjanic e chiude i conti, a dieci minuti dalla conclusione, con Cristiano Ronaldo. Con questo successo, dunque la squadra di Sarri sale momentaneamente in prima posizione con 16 punti mentre gli estensi restano ultimi, insieme alla Sampdoria, con 3 punti.

Juventus-SPAL 2-0: il tabellino del match

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Matuidi, Bonucci, De Ligt, Cuadrado; Khedira (61′ Emre Can), Pjanic, Rabiot (77′ Bentancur); Ramsey (65′ Bernardeschi); Ronaldo, Dybala. ALLENATORE: Sarri. A DISPOSIZIONE: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Emre Can, Bentancur, Demiral, Bernardeschi, Higuain.

SPAL (3-5-2): E.Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Sala (72′ Jankovic), Murgia (57′ Strefezza), Valdifiori, Missiroli, Reca; Petagna, Moncini (76′ Paloschi). ALLENATORE: Semplici. A DISPOSIZIONE: Thiam, Letica, Tomovic, Cannistrà, Kurtic, Jankovic, Paloschi, Cionek, Strefezza, Nikolic, Floccari, Felipe.

RETI: 45′ Pjanic (J), 78′ Ronaldo (J)

AMMONIZIONI: Khedira, Emre Can (J), Igor, Petagna (S)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: Allianz Stadium