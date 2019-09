Juventus – SPAL: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Juventus – SPAL: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

TORINO – Sabato 28 settembre alle ore 15 si giocherà Juventus – SPAL, incontro valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. Da una parte ci sono i bianconeri che sono reduci dal successo in rimonta col Brescia ed in classifica occupano la seconda posizione con 13 punti, due in meno dell’Inter. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine estense che viene dalla sconfitta casalinga contro il Lecce ed in classifica occupa l’ultima posizione, in coabitazione con la Sampdoria, con 3 punti.

La cronaca minuto per minuto

Sabato 28 settembre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI JUVENTUS – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Szczesny in porta, pacchetto difensivo composto da Cuadrado e Alex Sandro sulle corsie esterne mentre nel mezzo Bonucci e De Ligt. A centrocampo Pjanic in cabina di regia con Khedira e Matuidi mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Dybala, Higuain e Bernardeschi.

QUI SPAL – Semplici dovrebbe schierare la sua squadra col 3-5-2 con Berisha tra i pali, reparto arretrato formato da Cionek, Vicari e Felipe. A centrocampo Missiroli in cabina di regia con Murgia e Kurtic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Sala e Reca. In attacco spazio al tandem offensivo composto da Petagna e Floccari.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Juventus – SPAL, valevole per l’anticipo della sesta giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Juventus – SPAL

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Bernardeschi. Allenatore: Sarri

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Reca, Murgia, Missiroli, Kurtic, Sala; Petagna, Floccari. Allenatore: Semplici

STADIO: Allianz Stadium