La squadra di Conte alla ricerca della sestina di successi, in campo oggi alle 18. In avanti spazio per Alexis Sanchez. Tra i blucerchiati out Gabbiadini

GENOVA – “Prima o poi lo vedrete in campo. É entrato in campo e si è visto che non è entrato un calciatore qualsiasi”. Con questa frase di Conte, estratta dalla conferenza stampa della vigilia ci avviciamo alla sfida delle ore 18 tra Sampdoria – Inter che potremo seguire live con la nostra webcronaca. La risposta fa riferimento all’inserimento o meno dal primo minuto di Alexis Sanchez, probabilmente la notizia più attesa di queste formazioni ufficiali che usciranno intorno alle ore 17.

Il giocatore, che ha disputato uno spezzone di partita nel derby apparendo già in una forma, potrebbe essere in campo al posto di Lukaku per consentirigli di riposare in vista della delicata sfida di Champions League contro il Barcellona. Tandem offensivo auspicato con Lautaro Martinez mentre Politano potrebbe essere inserito nella ripresa. Ma proviamo a sfogliare le due rose per cercare di pronosticare chi sarà della partita.

In casa Samp scontata l’assenza di Gabbiadini oltre a Murillo fermo per squalifica. In difesa dovrebbe dunque giocare Chabot con Colley centrale. A centrocampo Linetty e Vieira si contendono una maglia mentre in avanti Rigoni potrebbe fare il trequartista di Quagliarella e Caprari. In casa nerazzurra abbiamo già parlato dell’attacco vediamo come nella linea a tre con Bastoni possibile dal primo minuto come sorpresa al posto di Godin. A centrocampo dovrebbe rivedersi dal primo minuto Sensi con Gagliardini e Brozovic così come gli esterni titolari Asamoah e Candreva.

Gara che sarà diretta da Giampaolo Calvarese che sarà coadiuvato da Bindoni e Galetto, quarto uomo Irrati mentre al Var Pasqua, AVar Mondin. Curiosità: Conte a caccia della sestina di successi che gli consentirebbe di diventare il 4° allenatore a vincere tutte le prime sei gare con una squadra di A da quando ci sono i 3 punti in palio. Hanno già colto questo obiettivo Ciro Ferrara con la Juventus nel 2009 e più di recente Rudi Garcia con la Roma nel 2013 e Massimiliano Allegri con la Juventus nel 2014.

Le formazioni ufficiali di Sampdoria – Inter

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli; Murru, Ekdal, Linetty, Rigoni, Jankto; Quagliarella. A disposizione: Raspa, Falcone, Ferrari, Regini, Augello, Barreto, Ronaldo Vieira, Thorsby, Leris, Ramirez, Caprari, Bonazzoli. Allenatore: Di Francesco.

INTER (3-5-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Asamoah; Sanchez, Lauraro Martinez. A disposizione: Padelli, Ranocchia, Godin, Lazaro, Biraghi, D’Ambrosio, Dimarco, Borja Valero, Barella, Vecino, Politano, Lukaku. Allenatore: Conte.