Brescia – Juventus: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Brescia – Juventus: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 21

BRESCIA – Martedì 24 settembre alle ore 21 si giocherà Brescia – Juventus, incontro valido per la quinta giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono le Rondinelle che hanno cominciato molto bene la stagione: nell’ultimo turno successo in casa dell’Udinese per la neo-promossa che in classifica ha già 6 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i bianconeri che sono reduci dalla sofferta vittoria casalinga contro il Verona ed in classifica occupano il secondo posto con 10 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

BRESCIA-JUVENTUS IN DIRETTA Martedì 24 settembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI BRESCIA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col classico 4-3-1-2 con Joronen in porta, pacchetto difensivo composto da Sabelli e Mateju sulle corsie esterne mentre nel mezzo Cistana e Chancellor. A centrocampo Tonali in cabina di regia con Bisoli e Romulo mezze ali mentre davanti Spalek alle spalle del tandem d’attacco formato da Aye e Donnarumma.

QUI JUVENTUS – Rebus formazione per la Juventus: Sarri potrebbe schierare la sua squadra col 4-3-3 con Szczesny in porta, pacchetto arretrato formato da Alex Sandro e Danilo sulle corsie laterali mentre nel mezzo Bonucci e De Ligt. A centrocampo Pjanic in cabina di regia con Matuidi e Khedira mezze ali mentre davanti tridente offensivo composto da Cristiano Ronaldo, Higuain e Dybala.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Brescia – Juventus, valido per la quinta giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Brescia – Juventus

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Matejiu, Bisoli, Tonali, Romulo, Spalek, Donnarumma, Aye. Allenatore: Corini

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Alex Sandro, Bonucci, De Ligt, Danilo, Matuidi, Pjanic, Khedira, Cristiano Ronaldo, Higuain, Dybala. Allenatore: Sarri

STADIO: Mario Rigamonti