Juventus – Hellas Verona: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Juventus – Hellas Verona: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

TORINO – Sabato 21 settembre alle ore 18 andrà in scena Juventus – Hellas Verona, incontro valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la formazione bianconera che è reduce dal pareggio contro l’Atletico Madrid, in Champions League, mentre in campionato gli uomini di Sarri hanno pareggiato in casa della Fiorentina. Dall’altra parte, invece, ci sono gli Scaligeri che vengono dalla sconfitta casalinga contro il Milan ed in classifica occupano l’undicesima posizione con 4 punti.

La cronaca minuto per minuto

La presentazione del match

QUI JUVENTUS – Sarri cambierà rispetto alle ultime uscite: 4-3-3 per la sua Juventus con Buffon che dovrebbe giocare in porta, pacchetto difensivo composto da Cuadrado e Alex Sandro sulle corsie esterne mentre nel mezzo De Ligt e Bonucci. A centrocampo Bentancur in cabina di regia con Rabiot e Matuidi mezze ali mentre davanti tridente offensivo composto da Bernardeschi, Dybala e Cristiano Ronaldo.

QUI VERONA – Juric dovrebbe cambiare poco rispetto all’ultima partita contro il Milan: 3-4-2-1 per gli Scaligeri con Silvestri tra i pali, pacchetto difensivo composto da Rrahamani, Kumbulla e Gunter. A centrocampo Veloso e Amrabat in cabina di regia con Faraoni e Lazovic sulle corsie esterne mentre davanti Zaccagni e Verre alle spalle di Tutino.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Juventus – Hellas Verona, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Juventus – Hellas Verona

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Matuidi, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Tutino. Allenatore: Juric

STADIO: Allianz Stadium