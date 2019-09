Juventus-Hellas Verona 2-1, il tabellino: vittoria sofferta per i bianconeri

Il tabellino di Juventus-Hellas Verona 2-1 il risultato finale: reti di Ramsey e Ronaldo per i bianconeri mentre agli Scaligeri non basta Veloso.

TORINO – Nel match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2019/2020 la Juventus soffre ma batte il Verona 2-1. Successo in rimonta per la formazione bianconera visto che a passare in vantaggio sono proprio gli ospiti grazie al capolavoro di Veloso, dopo l’errore dal dischetto di Di Carmine. Nel finale di tempo, però, arriva il pareggio di Rasmey prima del rigore decisivo di Cristiano Ronaldo in avvio di secondo tempo. Con questo successo i bianconeri salgono momentaneamente in prima posizione con 10 punti mentre gli Scaligeri restano a quota 4.

Juventus-Hellas Verona 2-1: il tabellino del match

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Ramsey (62′ Khedira), Bentancur (51′ Pjanic), Matuidi; Cuadrado, Dybala (72′ Higuain), Ronaldo. Allenatore: Sarri

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrhamani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat (85′ Pazzini), Veloso, Lazovic; Zaccagni (73′ Tutino), Verre (59′ Pessina); Di Carmine. Allenatore: Juric

RETI: 21′ Miguel Veloso (V), 31′ Ramsey (J), 49′ Rig. Ronaldo (J)

AMMONIZIONI: Kumbulla, Rrahamani, Faraoni (V)

ESPULSIONI: Kumbulla (V)

RECUPERO: 0′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: Allianz Stadium