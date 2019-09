Brescia-Juventus 1-2, il tabellino: vittoria in rimonta per i bianconeri

Il tabellino di Brescia-Juventus 1-2 il risultato finale: autorete di Chancellor e gol di Pjanic per il successo dei bianconeri mentre alle Rondinelle non basta Donnarumma.

BRESCIA – Nel match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A la Juventus espugna il Rigamonti battendo il Brescia 2-1. Successo in rimonta per la formazione bianconera visto che sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Donnarumma ma la squadra rimonta, con un gol per tempo, rimonta grazie ad un’autorete e il gol di Pjanic. Con questa vittoria, dunque, la Juventus sale momentaneamente in prima posizione con 13 punti mentre il Brescia resta a quota 6.

Brescia-Juventus 1-2: il tabellino del match

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Matejiu (70′ Martella), Bisoli, Dessena, Tonali, Romulo (85′ Aye); Donnarumma (64′ Matri), Balotelli. A disposizione: Alfonso, Gastaldello, Martella, Zmrhal, Spalek, Aye, Matri. Allenatore: Corini

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Alex Sandro, Bonucci, De Ligt, Danilo (19′ Cuadrado), Rabiot, Pjanic, Khedira, Ramsey (69′ Bernardeschi), Dybala (80′ Matuidi), Higuain. A disposizione: Pinsoglio; Buffon, Demiral, Rugani, Bentancur, Bernardeschi, Emre Can, Cuadrado, Matuidi. Allenatore: Sarri

RETI: 4′ Donnarumma (B), 40′ Aut. Chancellor (B), 63′ Pjanic (J)

AMMONIZIONI: Khedira, Bonucci, De Ligt (J), Cistana (B)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Mario Rigamonti