Fiorentina – Sampdoria: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Fiorentina – Sampdoria: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 21

FIRENZE – Mercoledì 25 settembre alle ore 21 andrà in scena Fiorentina – Sampdoria, incontro valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la squadra toscana che è reduce dal pareggio subito in rimonta dall’Atalanta; inizio di campionato pessimo per i Viola che, oltre a non vincere da febbraio, sono in ultima posizione con 2 punti. Dall’altra parte ci sono i liguri che, domenica, hanno trovato la prima vittoria di questo campionato battendo il Torino 1-0 ed in classifica sono al terzultimo posto con 3 punti.

Mercoledì 25 settembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI FIORENTINA – Montella, già a rischio dopo quattro giornate, dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Dragowski in porta, pacchetto difensivo composto da Milenkovic, Pezzella e Caceres. A centrocampo Badelj in cabina di regia con Pulgar e Castrovilli mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lirola e Dalbert. In attacco tandem offensivo composto da Chiesa e Ribery.

QUI SAMPDORIA – Di Francesco dovrebbe schierare i suoi col 3-4-1-2 con Audero tra i pali, reparto arretrato formato da Bereszynski, Murillo e Colley. A centrocampo Linetty ed Ekdal in cabina di regia con Murru e Depaoli sulle fasce laterali mentre davanti Caprari alle spalle del tandem d’attacco composto da Rigoni e Quagliarella.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Fiorentina – Sampdoria, valido per la quinta giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Sampdoria

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Chiesa. Allenatore: Montella

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley; Depaoli, Linetty, Ekdal, Murru; Caprari; Quagliarella, Rigoni. Allenatore: Di Francesco

STADIO: Artemio Franchi