Serie A, Fiorentina – Sampdoria: le formazioni ufficiali

Fiorentina – Sampdoria: le formazioni ufficiali

FIRENZE – Tutto è pronto allo Stadio Artemio Franchi per l’inizio di Fiorentina – Sampdoria, incontro valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. Entrambe le squadre occupano dopo le prime quattro giornate le ultime due posizioni in classifica. I liguri sono reduci dalla vittoria di misura ai danni del Torino, mentre i padroni di casa vengono dal pareggio casalingo contro la Juventus e non ancora ottengono una vittoria in questo campionato. Si comincia alle ore 21. Le formazioni ufficiali saranno rese note attorno alle 20.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Badelj, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Chiesa. A disposizione: Terracciano, Ranieri, Boateng, Sottil, Cristoforo, Ceccherini, Ghezzal, Venuti, Benassi, Zurkowski, Vlahovic, Terzic. Allenatore: Montella

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Berezynski, Murillo, Colley; De Paoli, Ekdal, Vieira, Murru; Ramirez; Caprari, Gabbiadini. A disposizione: Falcone, Augello, Chabot, Linetty, Barreto, Bonazzoli, Rigoni, Jankto, Thorsby, Regini, Leris, Quagliarella. Allenatore: Di Francesco

