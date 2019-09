Formazione migliore fantacalcio della 4° giornata di Serie A 2019 – 2020

Spettacolare tandem offensivo Caputo – Llorente nel 3-5-2 disegnato per questa settimana. In gol 9 degli 11 top presenti

Quarta giornata con due doppiette e punteggio che resta molto alto per la Top11 selezionata. Partiamo dalla porta con due portieri premiati in ex aequo 6.5 e senza gol subiti (in alcuni fantacalcio vale un bonus di +1). Entrambi avevano un turno casalingo alla portata ma qualche insidia comunque l’anno dovuta sventare. Parliamo di Strakosha e Consigli. In difesa si conferma giocatore da super bonus Kolarov partito decisamente bene in questa nuova stagione. La sua perla su punizione gli vale un 7 +3. Come lui anche Castagne protagonista della rimonta nerazzurra contro la Fiorentina. Non vanno in gol ma si presentano con un ottimo 7 in pagella a pari merito Godin e Colley che hanno guidato egregiamente la difesa della propria squadra.

A centrocampo vanno tutti in gol e con media di 7 e più ben 5 giocatori. In realtà sarebbero sei a meritare questa Top11 e quindi abbiamo inserito a pari merito Romulo e Duncan. Ottima partita per Marusic autore della rete che chiude i conti nel posticipo della Lazio con Parma. Eroe del derby Brozovic, perfetto metronomo per 90 minuti e autore della rete che sblocca l’incontro. Tra i giocatori partiti bene in questa stagione anche Veloso, faro del centrocampo dell’Hellas Verona e che sta rispolverando il suo micidiale mancino. Prestazione eccezionale di Ribery che con l’Atalanta ha trovato il suo primo gol in Italia. La sua perla rende ai viola il pomeriggio meno amaro dopo aver accarezzato la possibilità di portare a casa i tre punti. Sarà presto leader della sua squadra? Di certo ad oggi se la batte con Chiesa ma la sua classe è destinata comunque a lasciare sempre il segno.

Attacco piuttosto prolifico con diversi giocatori che hanno ottenuto 7 in pagella e un gol in attivo ma abbiamo preferito inserire solo i migliori due che oltretutto sono stati anche autori di una doppietta. Parliamo di Caputo che sta sempre più fecendo impazzire i suoi tifosi a suon di gol. Ma anche di Llorente, uno degli ultimi arrivati in casa Napoli che ha messo i suoi sigilli nella vittoriosa trasferta di Lecce e alla sua prima da titolare. Tifosi impazziti per questo nuovo bomber alla corte di Ancelotti. Tra le dediche dei tifosi frasi come: «Finalmente l’attaccante che fa anche i gol facili», «Sei già nei nostri cuori, sei il giocatore che aspettavamo», «Un professionista serio che ha scelto Napoli per fare grandi cose».

TOP 11 DELLA QUARTA GIORNATA DI SERIE A 2019-2020

MODULO (3-5-3)

Strakosha / Consigli 6.5 Kolarov 6.5 (9.5) Castagne 7 (10) Godin e Colley 7 (7) Brozovic 7 (10) Marusic 7 (10) Romulo e Duncan 7 (10) Ribery 7.5 (10.5) Velos0 7 (10) Caputo 7.5 (13.5) Llorente 7.5 (13.5)

Foto di Llorente fonte pagina ufficiale facebook del calciatore