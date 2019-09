Fischio d’inizio alle ore 21 con Conte intenzionato a confermare la squadra che ha vinto il derby. Rivoluzione in casa Lazio?

MILANO – Questa sera alle ore 21 big match della 5° giornata di Serie A tra Inter e Lazio. I nerazzurri chiamati a un nuovo esame di maturità dopo aver vinto e convinto nel derby. Per questo Conte sembra intenzionato ad apporre variazione nella formazione ufficiale che scenderà in campo con tutti disponibili. Solida la difesa con il trio che ha ben figurato e con un Godin in grande spolvere qualche piccolo dubbio resta a centrocampo dove per due posti se la contendono Sensi, Vecino e Barella. Difficilmente pensiamo possa essere escluso Sensi pertanto si potrebbe pensare a una staffetta tra gli altri due. Sulle corse esterne ristabilitosi Candreva sarà impiegato con Asamoah mentre il metronomo resta Brozovic. In avanti Politano potrebbe essere preferito a Lautaro Martinez come spalla per Lukaku.

In casa Lazio ci potrebbero invece essere diverse novità. La più clamorosa potrebbe riguardare l’assenza di Immobile che nella scorsa partita aveva avuto una reazione dopo la sostituzione con il Parma. Quindi in tal caso sarebbe da intendere come una decisione di carattere disciplinare. Questo aprirebbe le porte al tandem Correa – Caicedo. Altra novità questa legata al turn over potrebbe essere la presenza di Jony in luogo di Lulic. A centrocampo spazio anche per Parolo invece di Lucas Leiva e rientro tra i titolari di Lazzari con Marusic che si accomoderebbe in panchina. Ricordiamo che sarà possibile seguire in diretta il match dall’ingresso delle due squadre in campo con la nostra consueta webcronaca.

Le formazioni ufficiali di Inter – Lazio

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Politano, Lukaku. A disposizione: Padelli, Ranocchia, Bastoni, D’Ambrosio, Lazaro, Biraghi, Dimarco, Borja Valero, Gagliardini, Barella, Politano, Sanchez. Allenatore: Conte

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Caicedo. A disposizione: Proto, Guerrieri, Vavro, Patric, Marusic, Lulic, Lukaku, Cataldi, Lucas Leiva, Berisha, Adekanye, Immobile. Allenatore: Inzaghi