Napoli-Cagliari 0-1, il tabellino: decisivo Castro nel finale

Il tabellino di Napoli-Cagliari 0-1 il risultato finale: colpaccio della squadra sarda che espugna il San Paolo grazie al gol di Castro nel finale.

NAPOLI – Nel match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A colpaccio del Cagliari che batte il Napoli 1-0 al San Paolo. Succede tutto nella seconda frazione (dopo un primo tempo privo di sussulti) con il Napoli che crea almeno cinque palle gol e colpisce due pali ma, nel finale, arriva la più classifica delle beffe con la rete di Castro. Nel finale rosso per proteste a Koulibaly che salterà almeno una partita. Con questo fondamentale successo, il terzo consecutivo, la squadra sarda aggancia il Napoli in quarta posizione mentre i partenopei scivolano a -6 dall’Inter.

Napoli-Cagliari 0-1: il tabellino del match

NAPOLI (4-4-2): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic (46′ Koulibaly), Mario Rui, Callejon, Allan, Zielinski, Insigne (74′ Milik), Mertens, Lozano (66′ Llorente). Allenatore: Ancelotti

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, Oliva, Rog (72′ Castro); Ionita; Joao Pedro (91′ Ceppitelli), Simeone (74′ Cerri). Allenatore: Maran

RETI: 87′ Castro (C)

AMMONIZIONI: Rog (C), Allan (N)

ESPULSIONI: Koulibaly (N)

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: San Paolo