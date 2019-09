Atalanta – Fiorentina: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Atalanta – Fiorentina: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18

PARMA – Domenica 22 settembre alle ore 18 andrà in scena Atalanta – Fiorentina, incontro valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la compagine orobica che è reduce dalla brutta batosta maturata in Champions League contro la Dinamo Zagabria. In campionato, invece, i nerazzurri sono reduci dalla preziosa vittoria esterna col Genoa. Dall’altra parte, invece, ci sono i toscani che sono reduci dal pareggio casalingo contro la Juventus dopo le due sconfitte con Napoli e Genoa.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 22 settembre alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI ATALANTA – Gasperini dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-1-2 con Gollini in porta, pacchetto difensivo composto da Palomini, Djimsiti e Toloi. A centrocampo De Roon e Pasalic in cabina di regia con Hateboer e Gosens sulle corsie esterne mentre davanti Malinovskyi a supporto del tandem offensivo composto da Muriel e Zapata.

QUI FIORENTINA – Montella dovrebbe schierare la sua squadra col 3-5-2 che ha ben figurato contro la Juventus: Dragowski tra i pali, reparto difensivo composto da Milenkovic, Pezzella e Caceres. A centrocampo Badelj in cabina di regia con Pulgar e Castrovilli mezze ali mentre sulle corsie esterne Lirola e Dalbert. In attacco tandem offensivo composto da Chiesa e Ribery.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Atalanta – Fiorentina, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A.

Le probabili formazioni di Atalanta – Fiorentina

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Djimsiti, Toloi; Hateboer, De Roon Pasalic, Gosens; Malinovskyi Muriel; Zapata. Allenatore: Gasperini

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Chiesa. Allenatore: Montella

STADIO: Ennio Tardini