Fiorentina – Juventus: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Fiorentina – Juventus: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

FIRENZE – Sabato 14 settembre alle ore 15 andrà in scena Fiorentina – Juventus, incontro valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la compagine toscana che non ha cominciato benissimo la stagione viste le due sconfitte contro Napoli e Genoa. Dall’altra parte, invece, ci sono i bianconeri che, insieme a Torino ed Inter, sono a punteggio pieno dopo le prime due giornate grazie ai successi contro Parma e Napoli. A dirigere il match del Franchi sarà il signor Irrati della sezione di Pistoia.

Sabato 14 settembre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI FIORENTINA – Montella dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Dragowski tra i pali, pacchetto difensivo composto da Dalbert e Lirola sulle corsie esterne mentre nel mezzo Milenkovic e Pezzella. A centrocampo Badelj in cabina di regia con Pulgar e Castrovilli mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Ribery, Boateng e Chiesa.

QUI JUVENTUS – Pochissimi dubbi per Sarri che dovrebbe mandare in campo i suoi con un modulo speculare: Szzcesny in porta, reparto arretrato formato da Danilo e Alex Sandro sulle fasce laterali mentre nel mezzo De Ligt e Bonucci. A centrocampo Pjanic in cabina di regia con Khedira e Matuidi mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Douglas Costa, Higuain e Cristiano Ronaldo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Fiorentina – Juventus, valevole per la terza giornata del campionato di Serie A, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport (canale 251), Sky Sport Serie A (canale 202) e in streaming attraverso la piattaforma SkyGo.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Juventus

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Dalbert, Milenkovic, Pezzella, Lirola; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Ribery, Boateng, Chiesa. Allenatore: Montella

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic, Khedira; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. Allenatore: Sarri

STADIO: Artemio Franchi