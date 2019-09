Serie B, Venezia – Chievo: le formazioni ufficiali

Venezia – Chievo, le formazioni ufficiali

VENEZIA – Tutto pronto al Pierluigi Penzo per la gara, valida per la terza giornata di Serie B tra Venezia e Chievo, delle ore 18. I padroni di casa vengono da una vittoria in trasferta e da una sconfitta in casa e cercheranno di rendere una bella vittoria per i propri tifosi. I veneti vengono da una sconfitta fuori casa e da un pareggio interno ed oggi cercheranno il colpaccio in terra lagunare.

Ecco le formazioni ufficiali del match che sarà arbitrato da Ros della sezione di Pordenone, coadiuvato da Affatato e Zingarelli. Il quarto ufficiale di gara sarà Amabile.

Le formazioni ufficiali di Venezia e Chievo

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Felicioli, Zuculini, Fiordilino, Maleh, Aramu, Bocalon, Montalto. A disposizione: Pomini, Casale, Vacca, Senesi, Caligara, Gavioli, Zigoni, Di Mariano, Lollo, Capello, Ceccaroni, Lakicevic. Allenatore: Dionisi

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Cesar, Vaisanen, Brivio, Segre, Esposito, Obi, Giaccherini, Meggiorini, Djordjevic. A disposizione: Pavoni, Nardi, Cotali, Pucciarelli, Pina Nunes, Leverbe, Garritano, Rodriguez, Vignato, Bertagnoli, Rigione. Allenatore: Marcolini

STADIO: Pierluigi Penzo

