Venezia – Chievo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Venezia – Chievo: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la terza giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 18

VENEZIA – Sabato 14 settembre alle ore 18 andrà in scena Venezia – Chievo, incontro valido per la terza giornata del campionato di Serie B. Da una parte c’è la compagine lagunare che ha raccolto tre punti nei primi due turni: sconfitta casalinga all’esordio contro la Cremonese e vittoria sul campo del Trapani. Dall’altra parte, invece, ci sono clivensi che non hanno cominciato benissimo questa stagione vista la sconfitta di Perugia ed il pareggio interno contro l’Empoli.

La cronaca minuto per minuto

Sabato 14 settembre alle ore 17.15 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI VENEZIA – I padroni di casa dovrebbero schierarsi sul rettangolo di gioco col 4-3-1-2 con Lezzerini in porta, pacchetto difensivo composto da Fiordaliso e Felicioli sulle corsie esterne mentre nel mezzo Modolo e Cremonesi. A centrocampo Fiordilino in cabina di regia con Zuculini e Maleh mezze ali mentre davanti Aramu alle spalle del tandem offensivo composto da Montalto e Bocalon.

QUI CHIEVO – Modulo speculare per Marcolini che dovrebbe schierare la sua squadra con Semper in porta, pacchetto difensivo composto da Bertangoli e Brivio sulle fasce laterali mentre nel mezzo Rigione e Vaisanen. A centrocampo Esposito in cabina di regia con Segre e Giaccherini mezze ali mentre davanti Pucciarelli in vantaggio su Vignato per giocare alle spalle della coppia d’attacco composta da Meggiorini e Djordjevic.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Venezia – Chievo, valido per la terza giornata del campionato di Serie B 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Venezia – Chievo

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Felicioli, Zuculini, Fiordilino, Maleh, Aramu, Bocalon, Montalto. Allenatore: Dionisi

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Bertagnoli, Rigione, Vaisanen, Brivio, Segre, Esposito, Giaccherini, Pucciarelli, Meggiorini, Djordjevic. Allenatore: Marcolini

STADIO: Pierluigi Penzo