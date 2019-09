Dinamo Zagabria – Atalanta: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Dinamo Zagabria – Atalanta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il Gruppo C di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21

ZAGABRIA – Mercoledì 18 settembre alle ore 21 si giocherà Dinamo Zagabria – Atalanta, match valevole per la prima giornata del Gruppo C della Champions League 2019/2020. Da una parte c’è la formazione croata che, in campionato, è reduce dal successo casalingo contro l’Istria ed in classifica occupa la prima posizione, in coabitazione con lo Spalato, con 16 punti. Dall’altra parte troviamo gli orobici, all’esordio assoluto in Champions, che in campionato sono reduci dal prezioso successo esterno col Genoa ed in classifica occupano la quinta posizione con 6 punti.

Mercoledì 18 settembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI DINAMO ZAGABRIA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Livakovic tra i pali, pacchetto difensivo composto da Stojanovic e Leovac sulle corsie laterali mentre al centrocampo Dilaver e Peric. A centrocampo diga composta da Ademi e Moro mentre davanti terzetto formato da Hajrovic, Olmo e Orsic alle spalle di Petkovic.

QUI ATALANTA – Gasperini dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-1-2 con Gollini in porta, pacchetto difensivo composto da Djimsiti, Masiello e Palomino. A centrocampo De Roon e Freuler in cabina di regia con Gosens e Hateboer sulle corsie laterali mentre davanti Gomez alle spalle del tandem offensivo composto da Ilicic e Zapata.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Dinamo Zagabria – Atalanta, valevole per la prima giornata del Gruppo C di Champions League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sui canali Sky Sport 3 e Sky Sport 253, mentre non mancherà la diretta streaming sulla piattaforma in abbonamento Sky Go.

Le probabili formazioni di Dinamo Zagabria – Atalanta

DINAMO ZAGABRIA (4-2-3-1): Livakovic; Stojanovic, Dilaver, Peric, Leovac; Ademi, Moro; Hajrovic, Olmo, Orsic; Petkovic. Allenatore: Bjelica

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Masiello, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini

STADIO: Maskimir