Dinamo Zagabria – Atalanta, le formazioni ufficiali del match

ZAGABRIA – Tutto è pronto a Zagabria per la sfida Dinamo Zagabria – Atalanta, match valevole per la prima giornata del Gruppo C della Champions League 2019/2020. La squadra di Gian Piero Gasperini proviene dalla vittoria rimediata in extremis a Marassi contro il Genoa; a decidere un tiro nei minuti di recupero di Duvan Zapata dopo due rigori, uno per parte. Gli orobici in classifica hanno ora sei punti. I croati sono primi nel loro campionato, a pari merito con l’Hajduk Spalato. Attorno alle 19.30 aranno comunicate le formazioni ufficiali.

DINAMO ZAGABRIA – in attesa di comunicazione

ATALANTA – in attesa di comunicazione

SEGUI LA DIRETTA