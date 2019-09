2° giornata Primavera 1, variazione campo in due partite: ecco quali

MILANO – La Lega Serie A in una nota comunica che in occasione della seconda giornata del campionato Primavera 1 in programma nel prossimo weekend, rispetto alla comunicazione ufficiale degli orari e date delle gare ci sono state delle variazioni. Esse fanno riferimento al campo di gioco di due partite, vediamo quali.

Per quanto riguarda la gara ChievoVerona – Sampdoria del 22 settembre alle ore 13 il match si disputerà al campo sportivo Umberto Capone di Vigasio mentre Torino – Roma prevista per il 23 settembre alle ore 15 si giocherà al campo sportivo Castello di Vinovo. Resta invariata la programmazione tv con la diretta su SportItalia si solocalcio e si smart.