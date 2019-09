Atletico Madrid-Juventus: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Juventus: incontro valevole per la prima giornata del Gruppo D di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21.

MADRID – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Atletico Madrid e Juventus nel match valido per la prima giornata del Gruppo D di Champions League. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-2 per l’Atletico Madrid con il tandem offensivo composto da Diego Costa e Joao Felix mentre la Juventus risponde col 4-3-3 con Cuadrado, Higuain e Cristiano Ronaldo a comporre il tridente d’attacco.

Le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Juventus

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, J. Gimenez, Lodi; Koke, Thomas, Saul Niguez, Lemar; Diego Costa, Joao Felix. Allenatore: Simeone. A disposizione: Adan, Hermoso, Arias, Herrera, Vitolo, Correa, M. Llorente.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri. A disposizione: Buffon, Rugani, Demiral, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, Dybala.