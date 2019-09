Campionato Primavera 2° giornata: orario partite, diretta tv

Si parte venerdì 20 settembre alle 15 con la sfida Empoli – Cagliari su Sporitalia e su SI Smart. Chiude lunedì alle 15 Torino – Roma

EMPOLI – La seconda giornata del campionato 2019 – 2020 Primavera 1 si aprirà venerdì 20 con Empoli – Cagliari. Sarà possibile vedere il match, in programma alle ore 15, in diretta su Sportitalia canale 60 del DDT e in Hd su SI Smart (www.sportitalia.com). Andiamo a vedere il quadro completo della giornata con le indicazioni circa date, orari, campo di gioco e dove sarà trasmessa la diretta. Il turno si chiuderà lunedì 23 settembre alle 15 con la gara casalinga del Torino contro la Roma

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 TIM 2019/2020 – PROGRAMMA GARE 2° GIORNATA

VENERDÍ 20 SETTEMBRE 2019

EMPOLI – CAGLIARI

15.00

C.S. MONTEBORO DI EMPOLI

DIRETTA SPORTITALIA 60 DTT e in HD su SI Smart www.sportitalia.com

SABATO 21 SETTEMBRE 2019

BOLOGNA – NAPOLI

11.00

COMUNALE BIAVATI 1 DI BOLOGNA

DIRETTA SPORTITALIA 60 DTT e in HD su SI Smart www.sportitalia.com

INTER – FIORENTINA

13.00

STADIO BREDA DI SESTO SAN GIOVANNI

DIRETTA SPORTITALIA 60 DTT e in HD su SI Smart www.sportitalia.com

LAZIO – PESCARA

15.00

F. GIANNI DI ROMA*

DIRETTA SPORTITALIA SI SOLOCALCIO

SI Smart www.sportitalia.com

GENOA – SASSUOLO

17.00

BEGATO 9 DI GENOVA

DIRETTA SPORTITALIA 60 DTT e in HD su SI Smart www.sportitalia.com

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019

ATALANTA – JUVENTUS

11.00

C.S. BORTOLOTTI DI ZINGONIA

DIRETTA SPORTITALIA 60 DTT e in HD su SI Smart www.sportitalia.com

22/09/2019

CHIEVOVERONA – SAMPDORIA

13.00

COMUNALE DI CASELLE DI COMMACAMPAGNA

DIRETTA SPORTITALIA SI SOLOCALCIO

SI Smart www.sportitalia.com

LUNEDÍ 23 SETTEMBRE 2019

TORINO – ROMA

15.00

STADIO FILADELFIA DI TORINO

DIRETTA SPORTITALIA 60 DTT e in HD su SI Smart www.sportitalia.com