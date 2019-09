Prima sfida di Champions League per i nerazzurri in una gara inedita per questo tipo di competizione. Fischio d’inizio alle ore 18.55

MILANO – “Sarà importante partire con il piede giusto” è la frase che riassume il pensiero di Conte alla vigilia dalla prima sfida di Champions League. Dopo il buon avvio in campionato i nerazzurri sperano di poter proseguire anche in questa competizione con un successo. Questo pomeriggio si gioca con fischio iniziale alle 18.55 il match che si potrà seguire anche con il supporto della nostra webcronaca in diretta. “Lo Slavia è abituato a vincere e cerca in ogni partita di avere questa mentalità. Dovremo avere rispetto e attenzione, giocando la nostra partita – sottolinea Conte che non vuole pensare a dove questa squadra potrà arrivare in questa competizione – come ho detto ai ragazzi, non poniamoci dei limiti perché il limite crea subito degli alibi. Cerchiamo di essere al 100% e dare tutto durante la partita”.

Grande rispetto ma anche consapevolezza dei propri mezzi nelle parole del tecnico dello Slavia: “Abbiamo le qualità per far soffrire qualunque avversario. Vogliamo riuscire a sorprendere i nostri avversari. Loro cercheranno di farsi valere con il loro gioco, noi proveremo a imporre il nostro stile consapevoli di avere davanti un avversario molto forte. Sarà difficile, la storia dell’Inter parla chiaro. Per noi è una grande possibilità per imparare“. Dalle 18 saranno disponibili le formazioni ufficiali dell’incontro. Nerazzurri che potrebbero fare un pò di turn over. Tra le possibilità novità D’Ambrosio nel trio difensivo e Lazaro per Candreva. In avanti Lukaku dovrebbe essere disponibile, affiancato da Lautaro Martinez. Non ci sono precedenti in questa competizione tra le due squadre.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Lazaro, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte [ufficiali dalle ore 18]

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, Zeleny; Soucek, Stanciu, Traore, Husbauer, Olayinka; Skoda. Allenatore: Trpišovský [ufficiali dalle ore 18]