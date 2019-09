Inter – Slavia Praga: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Inter – Slavia Praga: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il Gruppo F di Champions League, calcio d’inizio alle ore 18.55

MILANO – Martedì 17 settembre alle ore 18.55 si giocherà Inter – Slavia Praga, incontro valevole per la prima giornata del Gruppo F di Champions League. Da una parte c’è la squadra di Conte che, in campionato, è reduce dal successo di misura contro l’Udinese ed in classifica occupa la prima posizione a punteggio pieno. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra ceca che viene dalla vittoria casalinga contro lo Slovacko ed in classifica occupa saldamente la prima posizione. In serata, poi, si giocherà l’altro match del Gruppo F con Borussia Dortmund-Barcellona.

Martedì 17 settembre alle ore 17.55 le formazioni ufficiali, dalle 18.55 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI INTER – Conte manderà in campo la sua squadra col 3-5-2 con Handanovic in porta, pacchetto difensivo composto da Godin, De Vrij e Skriniar. A centrocampo Brozovic in cabina di regia con Vecino e Sensi mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Candreva e Asamoah. In attacco tandem offensivo composto da Lukaku e Lautaro con l’argentino in vantaggio su Sanchez.

QUI SLAVIA PRAGA – La squadra ospite dovrebbe schierarsi col 4-5-1 con Kolartra i pali, pacchetto difensivo composto da Coufal e Zeleny sulle corsie esterne mentre nel mezzo Kudela e Hovorka. A centrocampo Traore in cabina di regia con Stanciu e Husbauer mezze ali mentre sulle fasce laterali spazio a Hora e Olayinka mentre in attacco Skoda unica punta.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Inter – Slavia Praga, valevole per la prima giornata del Gruppo F della Champions League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Football.

Le probabili formazioni di Inter – Slavia Praga

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte

SLAVIA PRAGA (4-5-1): Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, Zeleny; Hora, Stanciu, Traore, Husbauer, Olayinka; Skoda. Allenatore: Trpišovský

STADIO: San Siro