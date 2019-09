Inter – Udinese: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Inter – Udinese: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la terza giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45

MILANO – Sabato 14 settembre alle ore 20.45 si giocherà Inter – Udinese, incontro valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la formazione nerazzurra che ha cominciato molto bene la stagione grazie ai due successi contro Lecce e Cagliari. Dall’altra parte ci sono i friulani che hanno raccolto tre punti nelle prime due giornate: vittoria all’esordio contro il Milan e sconfitta ai danni del Parma per la squadra bianconera.

La cronaca minuto per minuto

Sabato 14 settembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI INTER – Conte dovrebbe mandare in campo la sua squadra col classico 3-5-2 con Handanovic tra i pali, reparto difensivo composto da De Vrij, Godin e Skriniar. A centrocampo Brozovic in cabina di regia con Sensi e Barella mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Candreva e Asamoah. In attacco Sanchez in vantaggio su Lautaro per affiancare Lukaku.

QUI UDINESE – Tudor dovrebbe schierare la sua squadra col 3-5-1-1 con Musso in porta, pacchetto arretrato formato da Becao, Troost-Ekong e Samir.. A centrocampo Jajalo in cabina di regia con Fofana e Mandragora mezze ali mentre sulle fasce laterali spazio a Larsen e Sema. In attacco De Paul alle spalle dell’unica punta Lasagna.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Inter – Udinese, valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Inter – Udinese

INTER (3-5-2): Handanovic; De Vrij, Godin, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Sanchez, Lukaku. Allenatore: Conte

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; De Paul; Lasagna. Allenatore: Tudor

STADIO: San Siro