Serie A, Inter – Udinese: le formazioni ufficiali dalle 20

Questa sera in campo per l’anticipo del sabato valido per la 3° giornata. Conte resterà con il 3-5-2 o opterà per un 3-4-3 con Sanchez e Politano?

MILANO – Sabato 14 settembre alle 20.45 in campo Inter e Udinese per l’anticipo serale valido per la 3° giornata di campionato. Punti che iniziano a pesare anche alla luce del pari maturato dalla Juventus nel match di apertura delle 15 al Franchi contro la Fiorentina. Le formazioni ufficiali saranno disponibili intorno alle 20. Intanto proviamo a prevedere le mosse di Conte che potrebbe non rischiare il cambio modulo e affidarsi alla formazione tipo con il rientro di de Vrij dopo lo stop di inizio stagione.

Ipotesi turn over in vista della Champions League con Politano che potrebbe essere preferito sia a Lauraro che a Sanchez. Spazio anche a quest’ultimo nell’ipotesi di un 3-4-3. Possibile staffetta Candreva – Lazaro e Vecino – Barella? Restiamo a vedere. Dall’altra parte Tudor sembra intenzionato ad apportare poche modifiche con Sema dal primo minuto mentre in difesa dal primo minuto dovrebbe giocare Nuytinck mentre resta qualche dubbio sulle condizioni di De Paul un pò stanco dopo la gara con la nazionale.

Ricordiamo che il match di potrà seguire in diretta con la nostra webcronaca su computer o cellulare per non perdere nemmeno un’azione del match che sarà diretto da Maurizio Mariani assistito da Liberti e Cecconi, mentre il quarto uomo sarà Abisso. Al Var troveremo invece Guida e Fiorito.

Le formazioni di Inter – Udinese

INTER (3-5-2): Handanovic; de Vrij, Godin, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Politano, Lukaku. A disposizione: Padelli, D’Ambrosio, Bastoni, Ranocchia, Biraghi, Lazaro, Vecino, Gagliardini, Borja Valero, Sanchez, Martinez, Esposito. Allenatore: Conte [ufficiali dalle ore 20]

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; De Paul; Lasagna. A disposizione: Nicolas, Perisan, De Maio, Sierralta, Opoku, Walace, Barak, Nestorovski, Pussetto, Teodorczyj Allenatore: Tudor [ufficiali dalle ore 20]

Stadio: San Siro

