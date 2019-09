Fantacalcio, pagelle 3° giornata di Serie B 2019-2020

La terza giornata del girone di andata del Campionato di Serie B 2019-2020. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni

PORDENONE – La terza giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020 inizia con la vittoria di misura del Pordenone sullo Spezia. Buona prova casalinga dei neroverdi che realizzano il gol partita a inizio ripresa con un colpo di testa di Barison da calcio di punizione di Burrai. Gli aquilotti sprecano tre limpide palle gol.

Perde il Frosinone nei minuti di recupero a Chiavari contro la Virtus Entella, che in virtù di questo risultato è in testa alla classifica a punteggio pieno; Ciano sbaglia un calcio di rigore al quarto d’ora della riprea mentre dal dischetto Mancosu non perdona al minuto 94. Non va oltre lo 0-0 in casa il Perugia contro la Juve Stabia al termine di una partita ricca di occaioni da gol. L’Ascoli ottiene la seconda vittoria tra le mura amiche. I marchigiani battono il Livorno 2-0 e salgono così a quota 6: reti di Gerbo e Ninkovic. Vince anche il Cittadella contro il Trapani: a segno Celar e Diaw. Granata alla terza confitta di fila. Bene anche il ChievoVerona che conquista la prima vittoria a Venezia grazie ai gol di Giaccherini e Djordievic.

Domenica alle 15 si giocano Cosenza – Pescara e Crotone – Empoli mentre alle ore 21 scendono in campo Pisa e Cremonese. Lunedì primo Monday Night che vede di fronte, nel derby campano, Salernitana e Benevento.

TUTTE LE PAGELLE DELLA GIORNATA

Venerdì 13 settembre

Pordenone – Spezia (pagelle – tabellino)

Sabato 14 Settembre

15.00

Ascoli – Livorno (pagelle – tabellino)

Cittadella – Trapani (pagelle – tabellino)

Virtus Entella – Frosinone (pagelle – tabellino)

Perugia – Juve Stabia (pagelle – tabellino)

18.00

Venezia – ChievoVerona (pagelle – tabellino)

Domenica 15 Settembre

15.00

Cosenza – Pescara (pagelle – tabellino)

Crotone – Empoli (pagelle – tabellino)

21.00

Pisa – Cremonese (pagelle – tabellino)

Lunedì 16 settembre

21.00

Salernitana – Benevento (pagelle – tabellino)