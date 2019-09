Elenco delle partite previste per oggi domenica 15 settembre 2019: in primo piano Serie A e Serie B oltre alle sfide di Premier League, Liga e Bundesliga

ROMA – É una domenica vivace quella che ci attende a cominciare dalla Serie A e le sfide valide per la terza giornata. Si parte alle ore 12.30 con Genoa-Atalanta con i padroni di casa che hanno 4 punti in classifica mentre gli orobici sono reduci dalla sconfitta col Torino. Alle 15 tre match in programma con Bologna e Lazio che giocheranno fuori casa contro Brescia e SPAL mentre il Parma ospiterà il Cagliari. Alle ore 18 Roma-Sassuolo con i capitolini a caccia della prima vittoria in campionato mentre alle ore 20.45 Verona-Milan con i rossoneri alla ricerca di continuità dopo un inizio di stagione un po’ stentato. Si gioca anche in Serie B: alle ore 15 Crotone-Empoli e Cosenza-Pescara mentre alle ore 21 Pisa-Cremonese. In Premier League in campo l’Arsenal che giocherà in casa del Watford mentre in Liga impegno in trasferta per il Siviglia che sarà ospite dell’Alaves. Di seguito l’elenco completo degli incontri che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

FRANCIA: Ligue 1

15:00 Nantes – Reims

17:00 St. Etienne – Tolosa

21:00 Monaco – Marsiglia

GERMANIA: Bundesliga

15:30 Hoffenheim – Friburgo

18:00 Paderborn – Schalke

INGHILTERRA: Premier League

15:00 Bournemouth – Everton

17:30 Watford – Arsenal

ITALIA: Serie A

12:30 Genoa – Atalanta [CRONACA DIRETTA]

15:00

Brescia – Bologna [CRONACA DIRETTA]

Parma – Cagliari [CRONACA DIRETTA]

Spal – Lazio [CRONACA DIRETTA]

18:00 Roma – Sassuolo [CRONACA DIRETTA]

20:45 Verona – Milan [CRONACA DIRETTA]

ITALIA: Serie B

15:00

Cosenza – Pescara [CRONACA DIRETTA]

Crotone – Empoli

21:00 Pisa – Cremonese

OLANDA: Eredivisie

12:15 Zwolle – Waalwijk

14:30

Feyenoord – Den Haag

Heracles – Willem II

16:45 Sittard – Twente

SPAGNA: LaLiga

12:00 Eibar – Espanyol

14:00 Alaves – Siviglia

16:00 Celta Vigo – Granada

18:30 Valladolid – Osasuna

21:00 Betis – Getafe

INGHILTERRA: Championship

13:00 Huddersfield – Sheffield Wed

13:30 Barnsley – Leeds

ITALIA: Lega Pro – Girone A

15:00

AlbinoLeffe – Pianese

Carrarese – Pistoiese

Lecco – Siena

Olbia – Alessandria

Pontedera – Novara

17:30

Gozzano – Giana Erminio

Juventus U23 – Pro Patria

Pergolettese – Arezzo

Renate – Como

ITALIA: Lega Pro – Girone B

15:00

Imolese – Modena

Piacenza – Fermana

Sambenedettese – ArzignanoChiampo

Südtirol – Reggio Audace

17:30

Cesena – Triestina

FeralpiSalò – Virtus Verona

L.R. Vicenza – Rimini

Padova – Carpi

Ravenna – Vis Pesaro

ITALIA: Lega Pro – Girone C

15:00

Catania – Viterbese

Paganese – Virtus Francavilla

Teramo – Cavese

Ternana – Monopoli

17:30

Bisceglie – Potenza

Catanzaro – Sicula Leonzio

Picerno – Avellino

Vibonese – Rende

PORTOGALLO: Primeira Liga

17:00

Maritimo – Belenenses

Rio Ave – Tondela

Santa Clara – Moreirense

19:00 Portimonense – FC Porto

21:00 Boavista – Sporting

SPAGNA: LaLiga2

12:00 Albacete – Tenerife

16:00 R. Oviedo – Elche

18:00 Saragozza – Extremadura UD

20:00 Lugo – Fuenlabrada

21:00 Gijon – La Coruna