Pagelle 3° giornata Serie A 2019 – 2020: voti fantacalcio

Fantacalcio pagelle 3° giornata di andata del Campionato di Serie A 2019-2020. Quando e dove trovarle per una corretta gestione della fantasquadra

FIRENZE – La terza giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 si apre con il pareggio della Juventus sul campo della Fiorentina: brutta prova dei bianconeri, che perdono per infortunio Douglas Costa, Pjanic e Danilo. Nel secondo anticipo una doppietta di Mertens stende la Sampdoria e regala tre punti al Napoli al termine di una partita ricca di colpi di scena; la squadra di Di Francesco ancora ferma a quota zero dopo tre partite. Terza vittoria consecutiva per l’Inter di Conte, che batte l’Udinese grazie al gol realizzato da Sensi sul finire del primo tempo; friulani in dieci dal 35′ a seguito dell’espulsione di De Paul.

Domenica si disputano sette incontri. Primo lunch match stagionale è Genoa – Atalanta, che vede il ritorno a Marassi dell’ex Gasperini. I rossoblu hanno iniziato bene la stagione pareggiando all’Olimpico contro la Roma e battendo in casa la Fiorentina; gli orobici, dopo la vittoria in rimonta a Ferrara, sono caduti sotto i colpi del Torino. Alle 15 esordio casalingo per il Brescia, dopo le due trasferte di Cagliari e Milano che hanno fruttato alle Rondinelle tre punti; di fronte il Bologna, orfano nell’occasione di Mihajlovic e a quota 4. Stesse lunghezze per la Lazio, che fa visita alla Spal, che finora ha collezionato due sconfitte. Il Parma, reduce dalla vittoria esterna a Udine, riceve il Cagliari, che al Tardini non vince dalla stagione 2010/2011. Alle 18 terza gara tra le mura amiche per la Roma, se consideriamo il derby, e due pareggi finora all’attivo per la squadra di Fonseca; di fronte un Sassuolo che all’Olimpico non ha mai vinto. Alle 20.45 si sfidano Milan e Verona, reduci da una vittoria, rispettivamente, contro Lecce e Brescia.

Chiude il programma il Monday Night Torino – Lecce. Buon avvio di campionato per i granata, a punteggio pieno; ancora a quota zero i salentini.

Dove e quando trovare le pagelle della terza giornata del Campionato di serie A 2019/2020

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da domenica 15 settembre. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperta.

